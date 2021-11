Dernier jour de crise cardiaque pour six équipes de Coupe du monde en Afrique

14/11/2021 à 12:34 CET

L’Algérie, le Nigeria, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, le Ghana et la Tunisie, six des équipes avec le meilleur bilan et le plus grand pedigree de Coupe du monde en Afrique, devront jouer leur billet pour le deuxième tour de qualification lors du dernier match, beaucoup d’entre eux en « des duels à mort » avec des rivaux directs, qui pourraient ouvrir la Coupe du monde à un tas de nouveaux venus.

Seuls l’Egypte, le Maroc, le Mali et le Sénégal ont fait leurs devoirs à temps et affrontent la dernière journée de la phase de poules les yeux rivés sur la scène des éliminatoires directs aller-retour dont sortiront les cinq représentants du continent.

Dans le groupe A, les champions d’Afrique en titre, l’Algérie, joueront leur place au prochain tour à Alger mardi contre un Burkina Faso surprenant mais irrégulier, considéré comme l’une des équipes africaines qui a le plus progressé ces dernières années.

Sous la baguette de Kamou Mauvais, l’un des pionniers du football burkinabé dans les années 1980, et l’expérience d’hommes comme Charles Kaboré (Dynamo Kiev), le capitaine a lutté dans le football français et l’utilisation, et Bertrand Traore, attaquant d’Aston Vila, le Burkina arrive au dernier rendez-vous avec la nécessité de remporter une victoire à l’extérieur qui serait doublement historique.

Malgré le revers, il est rentré à domicile contre le Niger, qui a entamé un match nul inattendu et a laissé « Los sementales » avec 11 points, deux derrière l’Algérie.

Ainsi, l’équipe dirigée par Ryad Mahrez, star de Manchester City, il lui sert à la fois de gagner et de faire match nul pour remporter la victoire de groupe et de continuer à avancer dans le rêve de revenir à une phase finale de la Coupe du monde après l’absence en Russie 2018 et les sensations remarquables qu’il a laissées au Brésil 2014 , où elle s’est qualifiée pour le deuxième tour et a ensuite mis l’Allemagne alors championne dans le pétrin.

TUNIS ET NIGERIA, SUR FIL

Dans le groupe B, la Tunisie, première équipe africaine au classement FIFA, a raté cette semaine l’occasion d’éviter les frayeurs de dernière minute en s’inclinant à domicile à Malabo contre la Guinée équatoriale (1-0), qui dispose désormais d’un minimum d’option pour arracher le classement.

L’équipe dirigée par des joueurs comme Emilio Nsue (Apoel) ou Pablo Ganet (Real Murcie), et dirige Dani guindos devra gagner la semaine prochaine contre la Mauritanie et attendre le miracle que les « Aguilas de Cartago, dirigés par le vétéran Wahbi khazri (Saint-Étienne), perd dans la capitale tunisienne contre la Zambie, qui avec seulement sept points ne joue rien dans l’enjeu.

Dans le groupe C, le Nigeria, l’une des équipes africaines traditionnelles des Coupes du monde, et les inexpérimentés du Cap-Vert joueront mardi au stade Teslim Balogun de Lagos, un endroit avec un léger avantage pour les « Aigles verts » de Victor Osimhen (Napolés), qui sont servis par un nul contre « les requins bleus » qui mène George « Djaniny » Tavares, attaquant de Trabzonspor.

CAMEROUN ET COTE D’IVOIRE, ON RESTERA DEHORS

Alors que dans le groupe D, deux équipes au passé brillant en Coupe du monde, comme la Côte d’Ivoire et le Cameroun, arrivent à la dernière journée avec la seule certitude que l’une d’entre elles ne sera pas dans la première Coupe du monde à se jouer en hiver.

La puissante équipe de Serge Aurier (Villareal), Sébastien Haller (Ajax), Wilfried Zaha (Crystal Palace) et Nicolas Pepe (Arsenal) mène le groupe avec 13 points – un de plus que le Camerounais de Vincent Aboubakar (Al Nasser), André Onana (Ajax) et Eric Maxime Choupo–Motivation (Bayern Munich) -, grâce à leur victoire (3-0) ce samedi contre le Mozambique.

Et il se rend dans la capitale camerounaise avec l’avantage qu’un nul sert aussi à garantir son passage au tour suivant.

BÉNIN ET CONGO, LES SURPRISES

Dans le groupe G, le Ghana a perdu cette semaine une occasion en or de se rapprocher de l’Afrique du Sud en ne faisant pas match nul contre l’Éthiopie à Adis. Abeba (1-1), tandis que les « Bafana, Bafana », remplissaient leur obligation et battaient le Zimbabwe au minimum (1-0) avec un but précoce de Aaron Mokoena (Le Cap).

Les « étoiles noires », qui dirigent Asamoah Gyan (Legon Cities FC). Thomas Fête (Arsenal) et André Ayew (Al-Saad, Qatar), doit s’imposer ce dimanche à domicile face à l’équipe belge Hugo broos et le faire aussi par plus de deux buts d’écart pour maintenir son aspiration à la Coupe du monde.

Enfin, dans le groupe H, les surprenants Bénin et République Démocratique du Congo de Cédric Bakambu Les éliminatoires de (Beijing Guoan) se joueront également ce dimanche au Stade des Martyrs de la Pentecôte à Kinshasa avec un avantage pour ceux de Jodel Dossou (Clermont) et Stéphane Sessègnon (Gençlerbirli & gbreve; i, Turquie), qu’il sert avec un match nul chez son rival.