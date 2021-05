Dernier jour de la Bundesliga: avant le match de Cologne

21/05/2021 à 15:33 CEST

le Schalke visitez ce samedi pour Rheinenergiestadion se mesurer avec Eau de Cologne dans leur trente-quatrième match de Bundesliga, qui débutera à 15h30.

le Eau de Cologne affronte la trente-quatrième journée du tournoi avec l’illusion de retrouver sa place après avoir fait match nul 0-0 contre le Hertha Berlin dans son dernier match. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté sept des 33 matches disputés jusqu’à présent et cumulent un chiffre de 60 buts encaissés contre 33 en faveur.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Schalke 04 a remporté la victoire contre le Eintracht Francfort lors de leur dernier match de la compétition (4-3), avec des buts de Flick de Florian, Blendi Idrizi, Matthew Hoppe Oui Klaas Jan Huntelaar, il entend donc profiter de l’inertie gagnante au domicile de la Eau de Cologne. Sur les 33 matchs qu’il a disputés au cours de cette saison de Bundesliga, le Schalke 04 il en a remporté trois avec un solde de 25 buts en faveur et 85 contre.

En tant que local, le Eau de Cologne Ils ont réalisé des statistiques de deux victoires, neuf défaites et cinq nuls en 16 matchs disputés dans leur stade, des chiffres qui montrent la faiblesse de l’équipe à domicile et qui à leur tour donnent de l’espoir aux visiteurs. Aux sorties, le Schalke 04 ont perdu 12 fois et fait match nul quatre fois en 16 matchs joués, ce qui signifie qu’ils devront faire beaucoup d’efforts lors de la visite du stade Eau de Cologne si vous souhaitez améliorer ces chiffres.

Dans le passé, il y a eu d’autres affrontements au domicile du Eau de Cologne et les résultats sont six défaites et sept nuls pour les locaux. De même, l’équipe locale accumule une séquence de quatre matchs consécutifs sans perdre à domicile contre le Schalke. Le dernier match auquel ils ont joué Eau de Cologne et le Schalke dans ce tournoi, c’était en janvier 2021 et s’est terminé sur un résultat de 1-2 en faveur des locaux.

En analysant sa position dans le classement de la Bundesliga, nous voyons que le Eau de Cologne ils devancent l’équipe visiteuse avec un avantage de 14 points. Les locaux, avant ce match, sont à la dix-septième place avec 30 points au classement. De leur côté, les visiteurs totalisent 16 points et occupent la dix-huitième place de la compétition.