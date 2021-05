Dernier jour de la Clausura MX League: match précédent du match Cruz Azul

05/01/2021 à 02:15 CEST

Dimanche prochain au Stade aztèque à 02h00, ils clôtureront leur participation à la MX Clausura League le Croix Bleue et le Tijuana lors de la dix-septième et dernière journée de la Liga MX de Clausura.

le Croix Bleue fait face avec optimisme pour la rencontre du dix-septième jour après avoir remporté le San Luis dans le Stade aztèque 3-2, avec tant de Elijah Hernandez, Pablo Aguilar Oui Jonathan Rodriguez. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté 13 des 16 matches disputés à ce jour.

Du côté des visiteurs, le Tijuana a été imposé à Nécaxa 1-0 lors de leur dernier match de la compétition, avec un but de Fidel Martinez, il entend donc profiter de l’inertie gagnante dans le stade Croix Bleue. À ce jour, sur les 16 matchs que l’équipe a disputés en MX Clausura League, elle en a remporté cinq.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le Croix Bleue Ils ont réalisé des statistiques de sept victoires et une défaite en huit matchs joués à domicile, ce qui en fait une équipe très difficile à battre à domicile. À la maison, le Tijuana Il a un record d’une victoire, quatre défaites et trois nuls en huit matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, des chiffres qui montrent des lacunes dans l’équipe lors de leurs matchs à l’extérieur.

Dans leurs derniers affrontements au stade de Croix Bleue, les chiffres montrent trois défaites et un nul pour les hôtes. À leur tour, les locaux ont un total de deux matchs d’affilée, battant leur rival dans cette compétition. La dernière fois qu’ils ont affronté le Croix Bleue et le Tijuana Dans cette compétition, c’était en septembre 2020 et le match s’est terminé sur un résultat de 1-2 en faveur des locaux.