Dernier jour de la Liga MX de Clausura: avant le duel Cruz Azul

30/05/2021 à 3h30 CEST

le Saints rendez-vous ce lundi pour Stade aztèque se mesurer avec Croix Bleue dans sa quatrième manche de la Liga MX de Clausura, qui débutera à 3h15.

le Croix Bleue arrive au quatrième match avec l’intention d’améliorer ses performances dans le tournoi après avoir fait match nul 1-1 contre le Tijuana à son dernier match. Depuis le début de la compétition, les locaux ont gagné 13 des 17 matchs disputés jusqu’à présent en Liga MX de Clausura, avec 26 buts en faveur et 11 contre.

Pour sa part, Lagune de Santos a dû se contenter d’un match nul 0-0 contre le Puebla lors de son dernier match, il essaiera donc de continuer à ajouter des points à son classement contre le Croix Bleue. À ce jour, sur les 17 matchs joués par le Lagune de Santos En Liga MX de Clausura, il en a remporté sept avec un bilan de 18 buts marqués contre 13 encaissés.

Concernant la performance dans son stade, le Croix Bleue ils ont gagné sept fois, perdu une fois et fait match nul une fois en neuf matchs joués jusqu’à présent, ce qui en fait une équipe très difficile à battre à domicile. Dans le rôle de visiteur, le Lagune de Santos a gagné une fois, a été battu quatre fois et a fait match nul trois fois dans ses huit matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, donc en théorie, cela pourrait être un match favorable pour Croix Bleue ajouter un résultat positif à la maison.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés au stade de Croix BleueEn fait, les chiffres montrent 13 victoires, six défaites et deux nuls pour les hôtes. À leur tour, les locaux sont ceux qui ont remporté le plus de victoires dans leur stade contre les SaintsEh bien, ils l’ont fait les deux dernières fois. Le dernier match auquel ils ont joué Croix Bleue et le Saints dans ce tournoi a eu lieu en mai 2021 et s’est terminé par un résultat de 0-1 pour le Croix Bleue.

Actuellement, les deux équipes sont séparées au classement de 15 points en faveur de la Croix Bleue. Les locaux, avant ce match, occupent la première place avec 41 points au classement. Quant au rival, le Lagune de Santos, est en cinquième position avec 26 points.