Dernier jour de Liga MX de Clausura: match précédent FC Juarez

30/04/2021

Allumé à 05h00 CEST

Samedi prochain à 04h30 se jouera le match de la dernière journée de la Liga MX de Clausura, dans lequel ils mesureront les forces à FC Juarez et à Toluca dans le Stade olympique Benito Juárez.

le FC Juarez atteint le dix-septième jour avec l’illusion de récupérer des points après avoir subi une défaite contre lui Queretaro lors du match précédent par un résultat de 1-0. Depuis le début de la compétition, les locaux ont gagné dans trois des 16 matchs disputés jusqu’à présent en Liga MX de Clausura et cumulent un chiffre de 29 buts contre 12 en faveur.

Du côté des visiteurs, le Toluca a remporté la victoire contre le Amérique lors de leur dernier match de la compétition (3-1), avec autant de Raul Lopez, Alexis Pedro Canelo Oui Michael Estrada, il entend donc profiter de l’inertie gagnante dans le stade de FC Juarez. À ce jour, sur les 16 matchs que l’équipe a disputés en MX Clausura League, elle en a remporté six avec un bilan de 26 buts en faveur et 23 contre.

En tant que local, le FC Juarez Il a un bilan de deux victoires, trois défaites et deux nuls en sept matchs disputés dans son stade, il devra donc très bien défendre son but s’il ne veut pas perdre plus de points au championnat. À la maison, le Toluca a un bilan d’une victoire, quatre défaites et deux nuls en sept matchs joués, il devra donc tout donner dans le stade de la FC Juarez pour obtenir plus de points loin de chez vous.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés dans le Stade olympique Benito Juárez, en fait, les chiffres montrent une victoire et un nul en faveur de la FC Juarez. À son tour, l’équipe locale accumule une séquence de deux matchs consécutifs invaincus à domicile contre Toluca. La dernière fois qu’ils ont joué au FC Juarez et le Toluca dans cette compétition c’était en septembre 2020 et le match s’est terminé sur un 0-1 favorable à la FC Juarez.

Actuellement, le Toluca il est en tête du classement avec une différence de 10 points par rapport à son rival. À ce moment, le FC Juarez il a 12 points et est en dix-septième position. En revanche, les visiteurs ont 22 points et occupent la septième position du tournoi.