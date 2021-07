Dernier jour de l’introduction en bourse de Glenmark Life Sciences : devez-vous vous abonner ? Prime du marché gris modérée, forte réponse

Dernier jour pour faire une offre pour l’introduction en bourse de Glenmark Life Sciences.

L’introduction en bourse (offre publique initiale) de Rs 1 541 crore de Glenmark Life Sciences est entrée aujourd’hui dans la dernière journée d’enchères. L’introduction en bourse a jusqu’à présent suscité une forte réaction de toutes les poches d’investisseurs malgré la faiblesse du sentiment du marché secondaire. Filiale de Glenmark Pharmaceuticals, cotée en bourse, la société est un développeur et un fabricant d’API non-marchandisés de grande valeur dans les domaines thérapeutiques chroniques avec un partenariat solide avec des acteurs mondiaux. La société rejoindra des pairs tels que Divis Laboratories, Laurus Labs, Solara Active Pharma Sciences et Shilpa Medicare sur les bourses. Sur le marché gris, les actions de Glenmark Life Sciences se négocient avec une prime modérée.

À l’aube du dernier jour de la fenêtre de souscription, l’introduction en bourse de Glenmark a déjà été souscrite 5,9 fois. Les investisseurs de détail ont placé le plus d’offres pour l’émission, souscrivant leur part 9,51 fois, offrant 6,99 crore d’actions. Les investisseurs non institutionnels ont soumissionné pour l’émission 3,48 fois ou 1,09 crore d’actions. Les acheteurs institutionnels qualifiés (QIB) ont fait une offre pour 1,4 fois leur part ou 58,65 actions lakh. L’introduction en bourse de Rs 1,541 crore de Glenmark Life Sciences est un mélange d’une offre de vente (OFS) et d’une nouvelle émission d’actions.

Faut-il s’abonner ?

Glenmark Life Sciences possède un portefeuille de 120 molécules, dont la plupart ne sont pas des produits de base. “Les molécules banalisées sont des molécules plus simples et les molécules non banalisées sont volumineuses et complexes et se vendent principalement à des prix plus élevés que les molécules banalisées”, a déclaré Ashika Stock Broking dans une note. Sur la fourchette de prix la plus élevée, Glenmark Life Sciences exige un multiple P/E de 25,1x sur la base du BPA entièrement dilué après l’émission de l’exercice 21, selon la note. Les pairs cotés, cependant, se négocient dans une fourchette de 30x à 60x et la moyenne du secteur est de 40x. Et par conséquent, Glenmark Life Sciences est considéré comme étant valorisé à un prix inférieur à celui de ses pairs.

« GLS a une bonne exécution des performances et un bilan réglementaire impeccable. Compte tenu des perspectives de croissance saines, un fabricant leader d’API non commercialisés de grande valeur dans les thérapies chroniques, agrandissant l’installation de fabrication, développant l’infrastructure de R&D, desservant de nouveaux marchés, explorant de nouveaux produits, des finances solides, un bilan sain et un soutien solide des promoteurs avec des synergies de bon augure pour la performance future de l’entreprise. Par conséquent, il est recommandé de “S’INSCRIRE” au problème », a déclaré Ashika Stock Broking.

Dans la fourchette de prix supérieure, les analystes de Prabhudas Lilladher affirment que la société est évaluée de manière attrayante à 22,1x FY21 PER. La société de bourse a également une cote « S’abonner » sur la question. Des capacités de fabrication de premier plan dans des API clés, des relations solides avec des clients mondiaux, un leadership en matière de coûts, une infrastructure de production et de R&D conforme axée sur la qualité et une équipe de direction expérimentée sont considérés comme positifs pour Glenmark Life Sciences.

