Dernier jour de Serie A: avant le duel Crotone

21/05/2021 à 20:46 CEST

Samedi prochain à 20h45 se jouera le match de la dernière journée de Serie A, dans lequel nous verrons le Crotone Pourtant le Fiore dans le Ezio Scida.

le Crotone affronte la trente-huitième journée du tournoi avec l’illusion de retrouver sa place après avoir fait match nul 1-1 contre le Bénévent dans son dernier match. Depuis le début de la saison, les hôtes ont remporté six des 37 matchs disputés à ce jour, avec 45 buts pour et 92 contre.

Du côté des visiteurs, le Fiorentina ne pouvait pas faire face à la Naples lors de leur dernier match (0-2), ils espèrent donc mettre fin à leur séquence de défaites et réorienter leur trajectoire dans le tournoi. Avant ce match, le Fiorentina il avait gagné dans neuf des 37 matchs disputés en Serie A cette saison et a encaissé 59 buts et marqué 47 buts.

En tant que local, le Crotone Il a réalisé un bilan de cinq victoires, 12 défaites et un nul en 18 matchs disputés dans son stade, des chiffres qui montrent la faiblesse de l’équipe à domicile et qui à leur tour donnent de l’espoir aux visiteurs. Dans le rôle de visiteur, le Fiorentina Il a un bilan de trois victoires, neuf défaites et six nuls en 18 matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, des chiffres qui montrent des lacunes dans l’équipe lors de leurs matchs à l’extérieur.

Les rivaux s’étaient déjà rencontrés dans le Ezio Scida et l’équilibre est une victoire et une défaite en faveur de la Crotone. La dernière fois qu’ils ont joué au Crotone et la Fiore dans cette compétition, c’était en janvier 2021 et le match s’est terminé par un 2-1 pour les visiteurs.

Si l’on analyse la situation de ces équipes dans le tableau de qualification de la Serie A, on peut voir qu’avant la dispute du match, le Fiorentina est en avance sur le Crotone avec une différence de 17 points. L’équipe de Serse cosmi il se classe à la dix-neuvième place avec 22 points sur son tableau de bord. De son côté, le Fiorentina il compte 39 points et se classe treizième de la compétition.