Dernier jour pour un club de reporter un match en raison de Covid

04/09/2021 à 11:10 CEST

Ce jour 30 de la première et deuxième division est un jour clé. Pas seulement au niveau de la concurrence et des points en jeu dans les deux catégories. Aussi du point de vue de COVID.

Parce que ce week-end est le dernier de cette saison pour tout club à demander un report en raison de la pandémie.

Jusqu’à présent, tous les clubs de football professionnels peuvent demander un report de match si une épidémie apparaît dans l’équipe. Un match dans le cas de la première division et deux dans la catégorie argent du football espagnol. Ceci est indiqué dans le règlement de compétition élaboré par la RFEF en coordination avec LaLiga.

Mais les mêmes règles précisent que «le report ne sera pas possible lorsque les circonstances décrites ci-dessus surviennent après la 30e journée en première division et la 34e journée en deuxième division».

Cela signifie qu’à partir de la semaine prochaine, vous ne pourrez plus reporter aucune réunion si des cas COVID apparaissent.

Cela signifie qu’à partir de maintenant, lorsqu’une équipe demande à demander le match, et selon les règles elles-mêmes, «l’équipe qui est en mesure de jouer le match sera réputée gagnée (3-0) & rdquor; et si les deux équipes n’étaient pas disposées à «jouer le match à cause du COVID, le match sera considéré comme le perdant des deux équipes. Dans aucun de ces cas, l’infraction de défaut énoncée dans les règles disciplinaires ne s’appliquera.

Parmi les causes pouvant donner lieu jusqu’à présent à la demande de report du match figurent «l’indisponibilité minimale d’au moins 13 footballeurs qualifiés parmi 13 joueurs de l’équipe première et des équipes dépendantes ou subsidiaires». En outre, il y a aussi «l’impossibilité de déplacement en raison d’interdictions sanitaires, la fermeture des installations chaque fois qu’elle survient dans les 48 heures précédant le différend de la réunion ou d’autres dérivées de manière similaire du COVID».