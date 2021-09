dernier M25: Grant Shapps perd patience alors qu’il déchaîne la fureur contre l’éco-mob | Politique | Nouvelles

in

Le secrétaire aux Transports a qualifié le groupe d'”imprudent” alors qu’il s’était engagé à prendre des mesures pour réprimer les manifestants. Les partisans du groupe climatique radical Insulate Britain ont bloqué à plusieurs reprises des parties de la M25, arrêtant ainsi la circulation.

Le groupe appelle le gouvernement à isoler toutes les maisons britanniques d’ici 2030 pour réduire les émissions de carbone.

Jusqu’à présent, ils ont bloqué le M25 huit fois ce mois-ci.

Le groupe a de nouveau causé des perturbations ce matin, la troisième fois cette semaine, alors que les militants se collaient les mains au sol à la jonction 30 à Thurrock dans l’Essex.

Insulate Britain est un spin-off d’Extinction Rebellion, lancé par l’un des fondateurs de XR.

Ce matin, neuf personnes soupçonnées d’obstruction d’une autoroute ont été arrêtées et sont placées en garde à vue.

Un porte-parole de la police d’Essex a déclaré: “Nous savons que cela aura été frustrant pour les conducteurs pris dans le trafic que cela a causé et nous voulons vous remercier pour votre patience et votre compréhension.”

Insulate Britain a juré qu’ils “n’allaient nulle part”, malgré la décision de justice.

Dans un communiqué, ils ont ajouté : « Nous augmentons le rythme cette semaine car, malgré l’urgence de la situation, il n’y a eu aucune réponse significative du gouvernement à nos demandes.

“Nous sommes profondément préoccupés par le fait qu’avec l’augmentation des factures de carburant et le manque d’action sur l’isolation, il y aura de nouvelles souffrances inutiles et des décès parmi les plus vulnérables cet hiver.

“Ce n’est pas seulement la Grande-Bretagne froide et affamée, ce sont des milliards de livres gaspillées en carburant pour tout le monde.

« Ne pas aider les familles qui travaillent dur, ne pas mettre fin à la pauvreté alimente les décès, ne pas protéger le pays que nous aimons de la plus grande menace à laquelle il ait jamais été confronté.

“Nous avons besoin de notre gouvernement pour assurer notre sécurité. Boris, continuez le travail.”