Dernier secteur à Barcelone bon signe pour Monaco

Mattia Binotto dit que la vitesse de Ferrari dans le secteur trois du Circuit de Barcelone-Catalunya met l’équipe dans un «bon état d’esprit» avant le Grand Prix de Monaco de ce week-end.

Le secteur trois à Barcelone est la partie la plus sinueuse du tour, avec un certain nombre de virages serrés et lents qui sont monnaie courante sur un circuit urbain comme Monaco.

Ferrari a réalisé un excellent résultat en Espagne, Charles Leclerc terminant quatrième, ayant passé une grande partie du premier relais troisième devant Valtteri Bottas, et Carlos Sainz septième.

L’équipe est actuellement quatrième du championnat des constructeurs, à cinq points de la rivale McLaren, et Binotto semble considérer le Grand Prix de Monaco comme une bonne occasion d’obtenir des points plus solides.

“Je pense que c’est un circuit très spécifique”, a déclaré Binotto. «Oui, évidemment avoir une bonne force d’appui dans le dernier secteur [at Barcelona] ça vous donne un bon feeling et ça vous met dans un bon état d’esprit d’aller à Monaco car, c’est sûr, vous préférez être rapide dans le troisième secteur à Barcelone.

«Et en même temps, Monaco a alors beaucoup de spécificités de configuration de la voiture, de préparation des pneus pour les qualifications. Les voitures sont si différentes à Monaco que cela pourrait changer un peu l’image, ce que nous devons nous concentrer maintenant, c’est de continuer à apprendre de ce que nous avons appris ce week-end, essayer de mettre en place le meilleur plan possible, la meilleure configuration possible pour Monaco et nous essayez de maximiser nos performances là-bas.

“Mais oui, je garderais cela prudent juste pour voir comment cela se passe là-bas avec des voitures et des configurations très différentes.”

Les essais libres pour le Grand Prix de Monaco débuteront jeudi à 11h30 heure locale, avec les qualifications dans leur créneau habituel le samedi à 15h00 heure locale.

Consultez le programme complet du week-end ici.