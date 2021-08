dernier SNP: Humza Yousaf demande une enquête après que la crèche «n’avait pas de place» pour sa fille | Politique | Nouvelles

Lors d’une enquête menée par l’épouse de M. Yousaf, Nadia El-Nakla, Little Scholars Nursery à Broughty Ferry a déclaré qu’il n’y avait pas de place disponible pour leur fille Amal et deux autres enfants qui portaient des noms à consonance musulmane. Mais la pépinière de Dundee a déclaré qu’elle avait de l’espace après avoir répondu à de fausses demandes de trois mères portant des noms non ethniques.

Le ministre du gouvernement écossais dirigé par le SNP a maintenant demandé à l’Inspection des soins d’Écosse d’enquêter si la crèche a fait preuve de discrimination à l’encontre de sa fille de deux ans.

S’adressant à Twitter, le Glasgow Pollock MSP, qui recherche également des conseils juridiques, a déclaré: « Ce n’est pas une mesure que ma femme et moi avons prise à la légère.

«Après que notre demande de garderie pour notre fille ait été refusée une deuxième fois, ma femme a demandé à son amie écossaise blanche de déposer une demande pour un enfant du même âge.

“Dans les 24 heures suivant le refus de notre demande, celle de l’amie de ma femme a été acceptée.”

M. Yousaf a affirmé que sa femme avait envoyé un courrier électronique aux patrons des pépinières en septembre 2020 et à nouveau en mai.

Le secrétaire écossais à la Santé a également affirmé que “trois candidats blancs-écossais ont proposé des visites de la crèche et des espaces, souvent en moins de 24 heures”, alors qu’en même temps, les candidats portant des noms musulmans étaient “rejetés, y compris la candidature de ma fille”.

Le secrétaire à la Santé a poursuivi: “Peu importe ma position ou mon rang au sein du gouvernement, certains me verront toujours moi, ma femme et mes enfants en fonction de notre origine ethnique ou de notre religion en premier.

“Nous avons donné à la pépinière Little Scholars toutes les occasions d’expliquer la disparité de traitement, aucune n’a été fournie.”

“Sans aucune explication de Little Scholars, nous poursuivrons la vérité et obtiendrons les réponses que nous méritons.”

La pépinière a été contactée par le Daily Express pour commentaires.

Cependant, dans une déclaration donnée au journal frère du Daily Express, The Daily Record, la pépinière a insisté sur le fait qu’elle était “extrêmement fière d’être ouverte et inclusive à tous”, insistant sur le fait que “toute affirmation contraire est manifestement fausse et une accusation que nous réfuterions dans les termes les plus forts possibles”.

Un porte-parole de Little Scholars Nursery Broughty Ferry a ajouté : « En plus du fait que nos propriétaires soient d’origine asiatique, nous avons régulièrement accueilli pendant plus d’une décennie à la fois des enfants et du personnel d’origines religieuses, culturelles, ethniques et raciales différentes, dont deux Familles musulmanes actuellement.

« Nous avons également régulièrement pris des dispositions pour nous adapter aux différents modes de vie, par exemple en proposant un menu halal aux enfants issus de familles musulmanes. »

Un porte-parole de l’Inspection écossaise des soins a ajouté : « Une préoccupation nous a été signalée à propos de ce service et nous examinons attentivement toutes les informations qui nous sont fournies.

« Si nous maintenons une plainte, nous publions le résultat sur notre site Web. »