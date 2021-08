Dernier temps chaud au Royaume-Uni: la Grande-Bretagne a été avertie d’un OURAGAN alors que la vague de chaleur de 31 ° C se profile | Météo | Nouvelles

in

Une vague de chaleur méditerranéenne se propage actuellement à travers le pays par une formation météorologique en bloc oméga. Ce bloc oméga tient actuellement à distance les fronts de basse pression traversant l’Atlantique depuis l’ouragan Ida – la tempête qui a fait des ravages à la Nouvelle-Orléans. Les blocs oméga sont nommés en raison du motif qu’ils forment qui ressemble à la lettre grecque majuscule oméga.

Une zone de haute pression est actuellement prise en sandwich dans le nord de l’Europe et le Royaume-Uni entre deux dépressions à l’est et à l’ouest, et également légèrement au sud.

NetWeather a publié une carte thermique qui montre des sommets de 31 °C dans le nord de la France qui commenceront à traverser la Manche jusqu’au Royaume-Uni.

Cependant, le temps pourrait brusquement changer à la mi-septembre.

S’adressant à Express.co.uk, Jim Dale de British Weather Services a déclaré: “La météo au Royaume-Uni restera modérée et stable jusqu’à la mi-septembre.

“Cependant, les systèmes météorologiques de l’Atlantique vont percer à la mi-septembre dans le nord-ouest de l’Écosse et de l’Irlande du Nord, ce qui devrait un peu remuer les choses.”

Le Met Office britannique a déclaré que la haute pression retient les fronts météorologiques de basse pression venant de l’Atlantique.

Cela permettra à la plupart des régions du Royaume-Uni de voir la poursuite du temps sec.

M. Dale de British Weather Services a ajouté: “Un bloc oméga retient le modèle atlantique pour le moment.”

Le Met Office britannique a fait écho à ce point de vue et se référant à la période de la mi-septembre a déclaré: “L’influence de l’activité des tempêtes tropicales apporte une certaine incertitude à cette période.

“Une période instable est très probablement pour la mi-septembre, l’accent étant mis sur le nord-ouest du Royaume-Uni, le sud et le sud-est pouvant peut-être résister à un temps plus sec.”

À court terme, le Met Office a prévu des averses dimanche dans une grande partie du Royaume-Uni.

Certaines de ces averses deviendront parfois abondantes.