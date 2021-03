Dernier train à se battre pour la sixième place en championnat

14 mars 2021 à 08:00 CET

EFE

Le Celta et l’Athletic Club, à égalité de 33 points au classement, mesurent leurs aspirations européennes ce dimanche à Balaídos, où le céleste ils n’ont perdu qu’un match -Contre Villarreal- depuis l’arrivée d’Eduardo Coudet à son banc.

La victoire à Huesca a permis à l’équipe galicienne éloignez-vous de la zone de relégation et commencer à regarder les positions européennes, un objectif impensable fin novembre alors qu’il était en bas de la Liga après une chute à Séville, lors des débuts de l’entraîneur argentin.

UNE CELTIQUE AMÉLIORÉE

Coudet a doté Celta de personnalité, avec un système de jeu très caractéristique dans lequel l’international péruvien Renato Tapia et l’attaquant Iago Aspas sont ses principaux piliers. Les deux se formeront ce dimanche du début, après que le milieu de terrain ait terminé son deuxième cycle de cartons jaunes à El Alcoraz.

Le technicien céleste perd le capitaine Hugo Mallo par penalty et au gardien de but Ruben White, qui ratera le reste de la saison après avoir été grièvement blessé le week-end dernier. Kevin Vázquez, inédit à ce jour, et Iván Villar, qui s’est épanoui lorsqu’il a commencé le parcours en tant que partant, seront ses remplaçants.

L’autre nouveauté peut être le retour du mexicain Nestor Araujo au centre de la défense, après son remplacement à Huesca en raison de l’inconfort qu’il a entraîné dans le tendon droit. Il n’y aura plus de changements dans les onze bleus.

Être déjà en finale de la Copa del Rey, pour l’Athletic le la septième position est déjà pratiquement sûre Européen; tandis que pour le Celta et le reste des équipes, ce serait si Barcelone l’emportait sur les «lions» le 17 avril à La Cartuja.

Tout cela, en supposant que le Barça, comme cela semble clair, finira dans les six premiers du classement.

LOS LEONES, EN FEU

Cette finale de la Coupe et celle de deux semaines auparavant sur la même scène contre la Real Sociedad, reportée l’année dernière, ont l’environnement athlétique en attente de s’arrondir une saison historique avec trois finales et déjà un titre ajouté, la Super Coupe.

Quelque chose qui a quelque chose d’inquiétant l’entraîneur Marcelino García Toral, qui veut que son équipe se concentre sur la Liga et sur les deux matchs qui restent jusqu’à la finale (Celta et Eibar).

Pour commencer, contre un Celta qui est un rival direct. Un crash sur lequel l’entraîneur asturien ne pourra pas compter Ander Capa, faible à la dernière minute en raison d’une blessure musculaire.

Celui de Capa ajoute à l’absence connue de Íñigo Martínez, qu’il purgera son quatrième et dernier match de sanction après le rouge qu’il a vu il y a trois jours à Valence contre Levante.

La perte de l’arrière central international fait Unai Nuñez et Yeray Álvarez fixés au centre de la défense, malgré le fait que Marcelino ait annoncé des changements dans la formation compte tenu de l’usure des plus de deux mois dans lesquels il a passé Bilbao.

Ces nouvelles pourraient être celles de Iñigo Lekue sur le côté droit par un Oscar de Marcos qui a débuté mercredi à Wanda et à qui Villaviciosa donne habituellement du repos lorsque les matchs s’accumulent; celles de Dani García et Unai Vencedor dans un double pivot sans titres définis; et celle du bélier Asier Villalibre, qui ajoute 5 buts sans apparaître uniquement dans les onze de départ.

Marcelino espère également pouvoir compter sur Yuri Berchiche, qui était le père de son deuxième fils à l’aube de jeudi à vendredi et qui s’est enfin inscrit à l’appel.

Unai Simón est le but de départ sûr et en attaque, il faudra voir qui se repose de l’avant à quel point il travaille avec Alex Berenguer déjà presque incontestable avec le trident Iker Muniain-Raúl García-Iñaki Williams. De sortir Villalibre depuis le début, ils seraient des remplaçants Raúl García ou Iñaki Williams.

Bien que Williams (184) soit pratiquement certain qu’il sortira à un moment donné, car de cette façon, il égalerait Andoni Zubizarreta à Balaídos en tant que troisième joueur de l’histoire. avec le plus de matchs d’affilée de LaLliga contesté. Il n’y aurait que les royalistes Luis Arconada (188) et Juan Antonio Larrañaga (202).

ALIGNEMENTS PROBABLES

Celtique: Iván Villar; Kevin Vázquez, Araujo, Murillo, Aarón Martín; Mur; Brais Méndez, Denis Suárez, Nolito; Santi Mina et Aspas.

Athlétique: Unai Simon; Lekue, Nuñez, Yeray, Yuri; Berenguer, Dani García, Vencedor, Muniain; Williams et Villalibre.

Arbitre: Jaime Latre (Comité aragonais).

Stade: Balaídos.

Temps: 14.00.