Les clubs de Premier League seront impliqués dans un calendrier de matchs réduit aujourd’hui, mais de nombreuses nouvelles sur les transferts circulent avant l’ouverture de la fenêtre de transfert de janvier 2022.

Voici tout ce que vous devez savoir aujourd’hui (26 décembre) alors que Crystal Palace regarde l’attaquant d’un club rival pour renforcer son département offensif. Pendant ce temps, le patron de la Roma, Jose Mourinho, surveillerait de près un jeune de Manchester United.

Dernier transfert en Premier League alors que les intérêts de transfert d’Eddie Nketiah s’intensifient

Crystal Palace « prêt » à faire une offre pour l’attaquant du Rival Club

Crystal Palace reste désireux de recruter l’attaquant Eddie Nketiah malgré le désir de l’attaquant de passer en Bundesliga.

Nketiah, 22 ans, fait l’objet d’un intérêt à long terme de la part des Eagles, mais souhaite un transfert gratuit vers l’Allemagne afin d’obtenir un « grand salaire » ainsi qu’un temps de jeu plus régulier.

Selon The Sun Palace, ils « planent » autour de Nketiah et sont prêts à offrir au jeune attaquant des minutes plus régulières en Premier League.

Aucune offre de transfert concrète n’a été faite, bien que le directeur sportif de Palace, Dougie Freedman, ait regardé Eddie Nketiah réaliser un triplé lors de la victoire 5-1 d’Arsenal sur Sunderland en Coupe de la Ligue la semaine dernière.

Le patron du Celtic confirme son intérêt à signer un accord permanent avec le défenseur de Tottenham

Ange Postecoglou souhaite signer un contrat permanent avec le défenseur Cameron Carter-Vickers après une série de performances impressionnantes en prêt de Tottenham en Écosse.

L’international américain s’est rapidement imposé comme un habitué de l’installation de Postecoglou au nord de la frontière, et il n’est pas surprenant qu’il y ait une volonté de pérenniser son ajout.

Lorsqu’on lui a demandé s’il voulait garder Carter-Vickers, le patron du Celtic a déclaré au Daily Record : « Absolument. Je ne l’aurais pas fait venir si j’avais pensé que c’était juste une chose à court terme.

« Tous les joueurs que nous avons recrutés, nous l’avons fait en pensant à la constitution d’une équipe. Et constituer une équipe signifie plus que 12 mois. Cela dépend beaucoup du joueur lui-même.

«Mais ces discussions auront lieu au cours des deux prochains mois. Janvier nous donne l’occasion de revoir notre effectif.

« Nous pouvons réfléchir à ce que nous voulons faire dans cette fenêtre et au-delà. Une partie de cette discussion portera sur les joueurs que nous avons prêtés et sur les décisions que nous voulons prendre à leur sujet.

« Si les joueurs sont heureux ici et veulent rester ici, nous contournerons ces discussions. »

Jose Mourinho envisage le «raid» de Manchester United pour les jeunes

L’ancien patron de Manchester United, Jose Mourinho, devrait rivaliser avec Tottenham dans la poursuite du jeune milieu de terrain Charlie Wellens.

Le joueur de 19 ans a été présenté à l’équipe première de United sous Mourinho, mais ne s’est pas encore imposé comme un candidat sérieux pour une place dans le onze de départ.

Selon The Sun, Mourinho voulait signer Wellens à Tottenham – qui reste intéressé – et il espère maintenant l’attirer à Rome.

Wellens a été appelé dans l’équipe de Ligue des champions de United et joue au football des moins de 21 ans – mais il a peut-être de meilleures chances de progresser ailleurs.

L’Inter Milan a tenté de signer le jeune l’année dernière mais a échoué dans ses tentatives.

Photo principale