Dernier vaccin britannique: les personnes de moins de 40 ans se verront offrir un vaccin alternatif à Oxford / AstraZeneca | UK | Nouvelles

Les personnes de moins de 40 ans se verront proposer un vaccin alternatif au vaccin AstraZeneca / Oxford, selon le JCVI. La décision a pris en compte des liens avec des caillots sanguins rares, ainsi que de faibles niveaux de coronavirus dans le pays et une offre plus importante de vaccins alternatifs. L’annonce a été faite lors d’une conférence de presse dirigée par Jonathan Van-Tam, auquel se sont joints le Dr June Raine et le professeur Wei Shen Lim.

Le Dr Raine, de l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA), a déclaré qu’il y avait eu 242 cas de coagulation après 28,5 millions de doses du vaccin.

À la suite de la baisse des taux d’infection, les conseillers en santé du gouvernement ont suggéré qu’une approche plus prudente puisse désormais être adoptée chez les personnes âgées de 30 à 39 ans.

Cela signifie que les moins de 40 ans se verront offrir les injections Pfizer / BioNTech ou Moderna lorsqu’elles seront disponibles.

Le professeur Wei Shen Lim, du Comité mixte sur la vaccination et l’immunisation (JCVI), a déclaré: «La sécurité reste notre priorité numéro un.

«Alors que les taux de Covid-19 continuent d’être sous contrôle, nous conseillons aux adultes âgés de 18 à 39 ans sans problème de santé sous-jacent de se voir proposer une alternative au vaccin Oxford / AstraZeneca, s’il est disponible, et s’il ne retarde pas la le vaccin. “

PLUS À VENIR…