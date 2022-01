Dernier vaccin contre le Covid : AUCUN quatrième jab n’est nécessaire – Les responsables britanniques publient de nouvelles directives sur les rappels | Sciences | Des nouvelles

Les dernières données publiées par l’Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA) ont montré que les doses de rappel offrent toujours des niveaux élevés de protection contre les maladies graves de la variante Omicron chez les personnes âgées.

Les chiffres actuels indiquent qu’environ 3 mois après avoir reçu le troisième vaccin, la protection contre l’hospitalisation chez les personnes âgées de 65 ans et plus reste à environ 90 %.

Et avec seulement 2 doses de vaccin, la protection contre les maladies graves chute encore à environ 70 pour cent après 3 mois et à 50 pour cent après 6 mois.

Maintenant, le Comité conjoint sur la vaccination et la vaccination (JCVI) a déclaré avoir pris en compte les dernières preuves pour l’examen en cours du programme de rappel.

Le JCVI a maintenant indiqué qu’il n’y avait pas de besoin immédiat d’introduire même une deuxième dose de rappel, ou quatrième dose, aux plus vulnérables (résidents des maisons de soins et personnes âgées de plus de 80 ans)

Mais le moment et la nécessité de nouvelles doses de rappel continueront d’être examinés à mesure que les données évoluent, a déclaré le comité.

C’est une histoire de rupture. Plus à venir.