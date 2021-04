Dernier vaccin de l’Union européenne: l’Allemagne et la France ignorent le plaidoyer de Bruxelles pour l’unité | Monde | Nouvelles

Bruxelles a exhorté les États membres de l’UE à s’unifier sur son programme de déploiement de vaccins, car ils préviennent que sans une réponse unifiée, la confiance du public dans les vaccinations pourrait chuter. Les hauts dirigeants du bloc ont exhorté ses 27 États membres à trouver une réponse unifiée à la conclusion des régulateurs selon laquelle les caillots sanguins sont un effet secondaire rare du jab Oxford / AstraZeneca. Cependant, le plaidoyer semble avoir été ignoré par les principaux États membres à l’intérieur du bloc, la France et l’Allemagne se séparant toutes deux des conseils de l’Agence européenne des médicaments (EMA) du bloc.

Malgré l’insistance de l’EMA sur le fait qu’il n’y avait aucune preuve justifiant de limiter l’administration du vaccin à des groupes d’âge spécifiques, environ 17 États membres ont imposé des restrictions à l’utilisation d’AstraZeneca.

Dans un reportage de Paris, Charlotte Dubenskij de RT a déclaré: “Le lien entre AstraZeneca et les caillots sanguins expose les dernières divisions au sein de l’UE après que l’agence de l’Union européenne, l’Agence européenne des médicaments, a de nouveau déclaré que les bénéfices l’emportaient sur les risques.”

Elle a déclaré que l’Italie, l’Espagne et l’Allemagne ont limité l’utilisation d’AstraZeneca aux personnes de plus de 60 ans, tandis que la France et la Belgique l’ont limité aux personnes de plus de 55 ans.

Mme Dubenskij a poursuivi: “Ces différences font mal à Bruxelles.”

JUST IN: Macron au bord du gouffre alors que le président “ a déclaré la guerre aux Français ”

Elle a noté: «Sans une politique commune envers AstraZeneca, la confiance envers les politiques vaccinales pourrait être érodée.

«Cependant, ce navire a peut-être déjà navigué.

«En France, les gens ont refusé de se présenter à leurs rendez-vous si le vaccin est AstraZeneca.

“Pendant ce temps, en Allemagne, son chef des vaccins, Thomas Merton, a admis que les États membres peuvent être plus difficiles que l’UE.”

Plus tôt cette semaine, la commissaire européenne à la santé, Stella Kyriakides, a déclaré qu’il était vital qu’une politique commune soit formée, compte tenu de la faible confiance du public dans le vaccin.

Elle a déclaré: «La sécurité de nos vaccins a toujours été primordiale dans le cadre de notre stratégie vaccinale de l’UE.

«Nos décisions devraient maintenant être fondées sur les travaux scientifiques de l’EMA et sur une évaluation rigoureuse et continue des risques et des avantages.

“J’ai appelé aujourd’hui les ministres de la Santé à suivre une approche coordonnée à travers l’Europe pour améliorer la confiance du public.”