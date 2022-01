Dernier verrouillage au Royaume-Uni: la Grande-Bretagne pourrait faire face à UN AUTRE arrêt – Sajid Javid sonne l’alarme | Royaume-Uni | Des nouvelles

Le secrétaire à la Santé aurait averti le Premier ministre Boris Johnson avant que les chèques vacances ne soient allégés cette semaine – mais a été annulé, selon The Sun. Les voyageurs ont reçu un coup de pouce bienvenu cette semaine avec l’annonce du départ des pores et les tests PCR sont supprimés pour les arrivées en Grande-Bretagne, car la variante Omicron de Covid à propagation rapide est désormais si répandue. Le sous-comité du Cabinet Covid O a approuvé mercredi les principaux changements.

Les décès et les patients en soins intensifs sont restés faibles en raison d’une combinaison d’Omicron étant une variante beaucoup plus douce et du succès continu du programme de rappel britannique.

Mais M. Javid se serait fermement opposé à l’assouplissement des règles de voyage, craignant que cela ne nuise à la capacité du pays à repérer d’autres variantes.

Une source gouvernementale a déclaré au Times : « Sajid était très mécontent de la décision de supprimer l’exigence des tests PCR.

« Il a fait valoir qu’ils contribuent à repérer de nouvelles variantes plus tôt.

« Il a dit qu’en les supprimant, vous augmentiez le risque de devoir fermer l’ensemble de l’économie. Mais il a perdu l’argument. »

Un allié du secrétaire à la Santé a déclaré: « Nous avons une décision et il la soutient pleinement. »

Les cas de Covid ont plané juste en dessous de 200 000 chaque jour, entraînés par la propagation rapide d’Omicron.

Mais M. Johnson a jusqu’à présent exclu un retour à un verrouillage complet et a déclaré plus tôt cette semaine lors d’un point de presse qu’il ne « fermait pas à nouveau notre pays ».

« Mais personne d’autre ne veut les voir prolongés tant que les données sont en notre faveur. »

Le ministre des Affaires, Paul Scully, a insisté sur le fait que le gouvernement « ne voit pas la nécessité » de mesures supplémentaires – malgré l’envoi d’environ 200 soldats dans les hôpitaux pour aider à combler les absences du personnel malade ou actuellement en isolement.

Il a souligné les signes « encourageants » que Londres a maintenant dépassé le pic de l’épidémie.

M. Scully a déclaré à TalkRadio: « Le fait que l’armée travaille dans nos hôpitaux, c’est d’avoir des corps supplémentaires pour faire face aux pressions du NHS.

« Ce n’est pas l’armée dans les rues au combat et les armes ou quelque chose comme ça. C’est en fait juste aider ces pressions du personnel.

« Nous n’en avons pas fini, en ce qui concerne le fait que nous apprenons à vivre avec Covid.

« Mais j’espère que 2022, si nous surmontons ces prochaines semaines de pression, s’annonce bien plus brillante que 2021. »

Il a ajouté: « Je ne crois pas à ce stade que nous ayons besoin de plus de verrouillages.

« Ce que nous faisons aujourd’hui, c’est d’annoncer le fait que l’argent pour l’accueil, la vente au détail, les loisirs et l’hébergement est désormais disponible pour les entreprises qui ont été aux abois tout au long de cette pandémie, et en particulier cette période de Noël lorsque le plan B est entré en vigueur, pour ceux aux entreprises de pouvoir se rapprocher de leurs collectivités locales et d’obtenir le soutien financier dont elles ont besoin. »