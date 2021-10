Dernier verrouillage au Royaume-Uni: un expert émet un avertissement grave à propos de Noël, les chiffres étant «inacceptables» | Royaume-Uni | Nouvelles

Le professeur Peter Openshaw, membre du Groupe consultatif sur les menaces de virus respiratoires nouveaux et émergents (Nervtag), a déclaré que les mesures préventives telles que le travail à domicile et le port du masque sont « si importantes » alors que le pays tente de lutter contre la propagation du coronavirus. Les infections à Covid ont rapidement augmenté ces derniers jours, et vendredi, le gouvernement a confirmé 49 298 autres cas confirmés en laboratoire, ainsi que 180 autres personnes décédées dans les 28 jours suivant un test positif pour le coronavirus.

Les infections en Grande-Bretagne ont augmenté de 17,9% au cours des sept derniers jours après que 52 009 nouveaux cas ont été signalés jeudi, le nombre de reproduction « R » étant estimé entre 1,0 et 1,2.

Les hospitalisations quotidiennes moyennes en Angleterre de personnes atteintes de Covid ont également atteint leur plus haut niveau en près de huit mois.

Le NHS England a déclaré le 20 octobre que la moyenne des jours pairs s’élevait à 821 admissions.

Ce chiffre était en hausse de 23% par rapport à la semaine précédente et le plus élevé depuis le 27 février, lorsque la moyenne s’élevait à 859.

Mais le professeur Openshaw de l’Imperial College de Londres a déclaré à BBC Breakfast: « Je pense que nous sommes tous désespérés de revenir à une vie normale et je peux absolument comprendre pourquoi le gouvernement écoute la pression de l’industrie et ses propres envies de s’ouvrir vraiment, mais les chiffres en ce moment, montre vraiment que nous avons trop de cas là-bas.

« C’est juste, je pense, inacceptable de laisser cela fonctionner pour le moment. »

Boris Johnson a jusqu’à présent résisté aux appels des responsables de la santé à réintroduire des restrictions plus strictes pour freiner le niveau croissant des infections.

Plus tôt cette semaine, le secrétaire à la Santé, Sajid Javid, a averti que les nouvelles infections pourraient atteindre 100 000 par jour, mais a insisté sur le fait qu’il y avait encore suffisamment de capacité dans le NHS et que le plan B déclaré n’entrerait en vigueur que si le service de santé subissait une « pression importante ».

LIRE LA SUITE: Andy Burnham dénonce le nationalisme écossais toxique au milieu de la rangée de voyages de Covid

« L’immédiateté de la réponse est absolument vitale si vous voulez maîtriser les choses.

Il a ajouté: «Nous voulons tous vraiment, vraiment un merveilleux Noël en famille où nous pourrons tous nous retrouver.

« Si c’est ce que nous voulons, nous devons mettre ces mesures en place maintenant afin de réduire les taux de transmission afin que nous puissions réellement nous réunir et nous voir à Noël. »

Vendredi, le Premier ministre a insisté sur le fait qu’un autre verrouillage de Covid n’était pas prévu et qu’il n’était pas encore nécessaire d’introduire un «plan B», qui impliquerait des mandats de masque, des commandes de travail à domicile et des passeports vaccinaux.

Il a déclaré que bien que le nombre de cas soit en augmentation, la tendance était conforme à ce qui était attendu.

Interrogé sur la possibilité d’un autre verrouillage au cours de l’hiver, M. Johnson a déclaré: « Je dois vous dire pour le moment que nous ne voyons absolument rien qui indique que cela est prévu du tout. »

Le chancelier Rishi Sunak a également déclaré au Times que le pays ne pouvait pas revenir à des « restrictions économiques importantes » et que le déploiement réussi du vaccin signifie que ce n’est pas nécessaire.​