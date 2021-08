Dernier Walker-Peters, Varane en lice pour ses débuts alors que Lingard et Cavani entrent en lice

in

Manchester United fera le long voyage vers la côte sud ce week-end lorsqu’il affrontera Southampton.

Les Red Devils ont commencé leur campagne de Premier League avec emphase après avoir battu leurs rivaux Leeds United 5-1 à Old Trafford samedi après-midi.

Solskjaer espère remporter deux victoires consécutives alors qu’il prépare son équipe pour Southampton

L’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer était presque à pleine puissance contre Marcelo Bielsa et co avec Jadon Sancho faisant ses débuts pour le club en tant que remplaçant en deuxième mi-temps.

Les fans ont même eu un premier aperçu de Raphael Varane qui a été présenté à la foule avant le coup d’envoi après avoir terminé son transfert d’argent au club depuis le Real Madrid.

Quant aux Saints, ce fut un premier week-end révélateur de la saison alors que les hommes de Ralph Hasenhuttl ont été battus 3-1 par Everton de Rafa Benitez à Goodison Park.

Une doublure argentée à émerger du voyage dans le Merseyside a été la performance d’Adam Armstrong qui a couronné ses débuts avec un but, pour le plus grand plaisir des supporters itinérants qui espèrent avoir un aperçu de leur nouveau numéro neuf à domicile ce week-end. .

Actualités de l’équipe de Southampton

Ralph Hasenhuttl espère ne pas avoir de nouveau problème de blessure avant la visite de Manchester United.

Le patron de Southampton a nommé une équipe forte pour le choc d’Everton samedi après-midi, qui comprenait des départs pour les débutants Tino Livramento, Romain Perraud et le buteur Adam Armstrong.

Il y avait même une place sur le côté pour James Ward-Prowse malgré sa participation à un seul match lors de la campagne de pré-saison du club.

Un absent notable pour le voyage à Goodison Park était Kyle Walker-Peters que Hasenhuttl a révélé manqué en raison de ceux sur le terrain “montrant le plus pendant la pré-saison”.

À condition qu’il n’y ait pas de nouveaux coups reçus dans les prochains jours, le seul absent des Saints contre Manchester United sera Will Smallbone.

Le milieu de terrain reste absent de longue date après avoir subi une blessure au ligament croisé antérieur, mais on pense qu’il se rapproche d’un retour.

Sancho a fait ses débuts à Man United le week-end dernier Actualités de l’équipe de Manchester United

Ole Gunnar Solskjaer pourrait avoir des décisions difficiles à prendre avant le voyage à Southampton dimanche après-midi.

United a nommé une équipe solide pour l’affrontement avec Leeds, qui comprenait David de Gea, Luke Shaw, Harry Maguire, Paul Pogba et Bruno Fernandes qui sont entrés directement dans le camp après leurs exploits à l’Euro 2020.

Cependant, avec Jadon Sancho, Anthony Martial et Nemanja Matic faisant des apparitions en tant que remplaçants en deuxième mi-temps, le patron norvégien pourrait avoir un dilemme sur les mains.

United espère également avoir Dean Henderson, Jesse Lingard (tous deux malades) et Edinson Cavani en lice, ce dernier revenant à l’entraînement de la première équipe trop tard pour être impliqué contre Leeds.

Il pourrait également y avoir des débuts en équipe première pour Raphael Varane après son dévoilement en tant que joueur de Manchester United peu avant l’affrontement du week-end avec l’équipe de Marcelo Bielsa.

Southampton vs Manchester United: couverture de talkSPORT

talkSPORT aura des mises à jour du stade St Mary lors de la session du dimanche avec Sam Matterface, avec le coup d’envoi sur la côte sud à 14 heures.

Pour vous connecter, cliquez sur le lecteur radio ci-dessous ou ICI pour la diffusion en direct.

Voici les autres façons d’écouter…

Application iPhone – Télécharger depuis l’Apple store

Android – Télécharger depuis Google Play

Radio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AM.

LA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT sur votre téléviseur sur les chaînes suivantes : Ciel: Canal 0108 Médias vierges : Canal 927 TNT : Canal 723 Freesat : Canal 731