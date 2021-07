Dernière augmentation des salaires du NHS: le personnel anglais bénéficiera d’une augmentation de 3% alors que Boris fait demi-tour au milieu de la révision des salaires | Royaume-Uni | Nouvelles

Le ministère de la Santé a confirmé ce soir une augmentation de salaire de 3% pour les infirmières, les ambulanciers, les consultants et les dentistes en Angleterre. Le gouvernement a déclaré que cette décision signifierait 1 000 £ supplémentaires par an pour l’infirmière moyenne et une augmentation annuelle de 540 £ pour les porteurs et les nettoyeurs.

La hausse des salaires sera également antidatée au début de l’exercice en avril.

M. Johnson avait précédemment proposé une augmentation de seulement un pour cent pour le personnel du NHS et déclenché un contrecoup majeur.

Le secrétaire à la Santé, Sajid Javid, a déclaré: “Le personnel du NHS reçoit à juste titre une augmentation de salaire cette année malgré la pause salariale du secteur public au sens large, en reconnaissance de leurs efforts extraordinaires. Nous avons demandé aux organismes indépendants de révision des salaires leurs recommandations et je suis heureux de les accepter dans son intégralité, avec une augmentation de salaire de 3 % pour l’ensemble du personnel concerné, des médecins et infirmiers aux ambulanciers et porteurs.

“Nous soutiendrons le NHS alors que nous concentrons nos efforts sur la sortie de cette pandémie et la lutte contre l’arriéré d’autres problèmes de santé qui se sont accumulés.

« Je continuerai à faire tout ce que je peux pour soutenir tous ceux qui, dans notre service de santé, travaillent sans relâche pour soigner les patients. »

La ministre des Soins, Helen Whately, a déclaré: “Je suis déterminée à faire du NHS le meilleur endroit où travailler pour tout notre personnel et nous continuons d’investir dans le recrutement et la rétention avec plus de 45 300 employés de plus dans le NHS maintenant par rapport à il y a un an, dont près de 9 000 infirmières de plus et plus de 4 000 médecins de plus.

“Notre personnel du NHS a travaillé incroyablement dur pour lutter contre la pandémie pendant plus de dix-huit mois et je suis heureux de confirmer que nous acceptons l’intégralité des recommandations des organismes de révision des salaires cette année, donc le personnel dans leur mandat recevra une augmentation de salaire de 3%. “

