Dernière bande-annonce de ‘Zack Snyder’s Justice League’

D’accord, oui, quand il y a quelques semaines la fameuse bande-annonce du « Nous vivons une société »nous l’avons déjà surnommé« Bande-annonce finale ». Cette avancée semblait définitive et il ne restait plus grand-chose pour Justice League de Zack Snyder Il sortira partout dans le monde (en Espagne, nous pouvons le voir sur HBO Espagne), mais avec seulement trois jours pour le lancement, nous en avons un de plus. Nous comprenons que ce dernier, mais Zack Snyder et DC sont si consciencieux à allumer le engouement de ses fans tous les jours (il suffit de se souvenir du teasers dédié à chaque personnage que le réalisateur publiait) que nous ne pouvons pas assurer. Alors voilà, une nouvelle bande-annonce pour Justice League de Zack Snyder.

Cette fois, nous n’avons pas le Joker de Jared Leto, mais nous avons beaucoup de séquences dédiées à Darkseid, le grand méchant de l’ombre dont nous avons à peine entendu parler au Justice League sorti en 2017 et mutilé par Warner après que Snyder ait dû s’absenter du tournage en raison d’une tragédie familiale. Darkseid a envoyé Steppenwolf sur Terre pour saisir les boîtes mères, et ne peut être arrêté que par l’équipe que Batman (Ben Affleck) aspire à s’entraîner avec Aquaman (Jason Momoa), Wonder Woman (Gal Gadot), Le flash (Ezra Miller), Cyborg (Ray Fisher) et … bien sûr, Superman.

Henry Cavill Ce sera également dans ce remake de quatre heures, et la dernière bande-annonce nous permet de le voir sans cette moustache floue CGI que tant grimacer cela nous a frappés dans les cinémas; oui avec un uniforme kryptonien que l’on peut déjà voir dans toute sa splendeur. Dans les dernières heures, l’embargo est libéré et les réseaux vont être remplis des premières réactions et critiques du film, il est donc temps de profiter de la bande-annonce et d’espérer que les prochains jours passent rapidement, pour que cela 18 mars nous pouvons profiter Justice League comme son créateur l’a toujours voulu.