Dernière chance d’ajouter Alexa mains libres à votre voiture pour seulement 19,99 $

Quelle est la réalisation la plus impressionnante d’Amazon jusqu’à présent ? Diriez-vous que c’est le marché en ligne massif ? Que diriez-vous de l’incroyable réseau de distribution à l’échelle nationale? En fait, il est possible que ni l’un ni l’autre ne soit le couronnement d’Amazon. Au lieu de cela, il pourrait s’agir d’Alexa, qui est devenue absolument essentielle pour d’innombrables millions de personnes. Tout le monde aime avoir Alexa chez soi. Il existe d’innombrables « compétences » que l’assistant personnel virtuel d’Amazon peut prendre en charge pour vous. Le problème pour tant de gens, cependant, est ce qui se passe lorsqu’ils quittent la maison. Ils perdent l’accès à toutes leurs enceintes Echo car Amazon ne fabrique plus d’enceintes Echo portables. Cela se termine aujourd’hui, cependant, grâce à un Amazon Écho automatique affaire pour la fête du travail, il faudrait être fou pour laisser passer. Il vous offre l’un des meilleurs appareils Alexa d’Amazon pour seulement 19,99 $ !

Les meilleurs appareils Alexa d’Amazon

Il va sans dire qu’Amazon est bien conscient des anciennes limites d’Alexa. C’est exactement pourquoi l’entreprise a créé des produits comme Bourgeons d’écho (en vente dès maintenant au prix le plus bas jamais vu) qui vous donnent accès à Alexa en déplacement. Ensuite, il y a le Écho automatique, qui vous donne un accès mains libres à Alexa dans votre voiture pendant que vous conduisez. Et en ce moment, Echo Auto est en vente avec une remise massive pour la fête du Travail 2021 !

Alexa n’est plus seulement un luxe pour tant de gens. Au lieu de cela, l’assistant personnel virtuel d’Amazon est une nécessité de nos jours. Je ne me souviens même pas à quoi ressemblait la vie avant qu’Alexa ne fasse mes enchères. Alexa allume et éteint les lumières pour moi. Il me montre qui est à ma porte d’entrée grâce à une Ring Video Doorbell et à un Echo Show. De plus, il prépare mon café le matin et active mon système d’alarme la nuit. Je suis tellement habitué à pouvoir donner des commandes à Alexa que je me suis définitivement surpris à le faire une ou deux fois alors que je n’étais même pas à proximité d’un haut-parleur Echo. Oups!

Je n’ai vraiment qu’un seul problème avec toute cette dépendance à Alexa. C’est le fait qu’Alexa n’est pas facilement disponible une fois que je quitte ma maison. Ou du moins, c’était le cas avant. Grâce à l’un des meilleurs appareils intelligents Alexa d’Amazon, je n’ai plus à m’inquiéter. ça s’appelle le Écho automatique, et c’est essentiellement un Echo Dot pour votre voiture. Il vous donne un accès mains libres à toutes les compétences Alexa que vous aimez. De plus, il joue la voix d’Alexa ou diffuse de la musique via les haut-parleurs de ma voiture.

C’est un incontournable pour tous ceux qui utilisent Alexa. Et en ce moment, il est en vente dès maintenant pour seulement 19,99 $ au lieu de 50 $ si vous en obtenez un avant la fin de cette offre. C’est un gigantesque 60% de réduction et c’est le prix le plus bas de tous les temps. Ne manquez pas cette offre !

Voici quelques-uns des principaux plats à emporter :

Echo Auto d’Amazon vous donne accès à toutes les excellentes compétences Alexa que vous aimez et utilisez dans votre maison, et tout cela en mode mains libres Vous pouvez également profiter des compétences Alexa qui sont parfaites lorsque vous conduisez, comme jouer de la musique, écouter un livre Audible, consulter votre calendrier, trouver un restaurant ou une autre entreprise à proximité et passer des appels. Echo Auto dispose de 8 microphones différents pour garantir que vos commandes vocales sont entendues par-dessus le bruit de la route et votre radio. Fonctionne via les haut-parleurs de votre voiture et se connecte à votre smartphone pour les données, vous n’avez donc pas besoin de payer pour un forfait sans fil. Echo Auto se connecte à l’application Alexa sur votre smartphone et peut se connecter aux haut-parleurs de votre voiture à l’aide d’une entrée auxiliaire ou de la connexion Bluetooth de votre téléphone.

