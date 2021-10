« Dernière chance de rédemption »: Sidhu écrit à Sonia Gandhi, cherche à se réunir sur un ordre du jour en 13 points

La lettre de Sidhu intervient deux jours seulement après son retour en tant que président de l’unité du Pendjab du Congrès, quelques jours après avoir démissionné au milieu de la discorde avec CM Charanjit Singh Channi.

Le chef du comité du Congrès du Pendjab, Navjot Singh Sidhu, a écrit une lettre à la présidente par intérim du parti, Sonia Gandhi, soulignant les problèmes de gouvernance dans l’État, qui, selon lui, doivent être traités dans une « dernière chance de résurrection et de rédemption ». Il a également demandé une réunion pour présenter un ordre du jour en 13 points pour la campagne du parti pour les élections législatives prévues l’année prochaine.

La lettre de Sidhu intervient deux jours seulement après son retour en tant que président de l’unité du Pendjab du Congrès, quelques jours après avoir démissionné de son poste de chef du PCC au milieu de la discorde avec le ministre en chef Charanjit Singh Channi.

La lettre datée du 15 octobre, qui a été partagée par Sidhu sur Twitter dimanche, a été écrite un jour après qu’il a rencontré les dirigeants du Congrès Rahul Gandhi et KC Venugopal et a retiré sa démission, affirmant que « tout a été réglé ».

La justice dans les affaires de sacrilège, la menace de la drogue au Pendjab, les problèmes agricoles, les opportunités d’emploi, l’extraction de sable et le bien-être des classes arriérées étaient parmi les 13 problèmes qu’il a soulignés dans sa lettre au président du parti.

Sidhu a demandé à Sonia Gandhi d’examiner les points et d’ordonner au gouvernement de l’État « d’agir immédiatement dans le meilleur intérêt du peuple du Pendjab ». Il a également recherché une audience personnelle avec Gandhi pour présenter le modèle du Pendjab qui fera partie du manifeste du Congrès 2022.

Vendredi, Sidhu a déclaré que ses préoccupations avaient été résolues et que le parti a affirmé qu’il continuerait à diriger l’unité d’État. Le secrétaire général de l’AICC en charge du Pendjab Harish Rawat a déclaré aux journalistes que Sidhu avait retiré sa démission et continuerait à occuper son poste, la question de la démission étant désormais terminée pour le parti.

Au cours de la réunion avec Venugopal et Rawat, le chef du Congrès du Pendjab a fait part de ses préoccupations concernant l’agenda en 18 points repris par la direction et sur lequel des actions sont en cours. Celles-ci comprenaient des actions contre les personnes impliquées dans la question du sacrilège et la mafia de la drogue.

