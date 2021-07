Dernière chance de voter pour nous ! 10z viral

Le vote sur les récompenses annuelles du State Policy Network se termine à minuit ce soir. Center of the American Experiment est nominé cette année dans la catégorie Communications Excellence. Le vote est ici.

Au cours des deux dernières années, les lecteurs de Power Line ont aidé le Center of the American Experiment à devenir l’organisation politique étatique la plus honorée du pays. Nous l’apprécions profondément.

Cette année, notre campagne nominée est « Pensez-y », une série de sept annonces radio et vidéos avec un format et un talent de voix communs, mettant en évidence de multiples problèmes politiques. Les publicités « Think About It » couvraient, entre autres, l’éducation, la sécurité publique et l’environnement. En voici quelques uns:

https://www.powerlineblog.com/ed-assets/2021/07/CAE_Education_30.mp3

https://www.powerlineblog.com/ed-assets/2021/07/CAE_Budget01_30_v1.wav

https://www.powerlineblog.com/ed-assets/2021/07/CAE_SupportThePolice_30_v2-1.mp3

Voici l’une des vidéos que nous avons basées sur les publicités radio et diffusées sur les réseaux sociaux :

Pour voter pour nous, rendez-vous ici. Vous verrez American Experiment tout en haut sous le prix 2021 Bold Brand Boost. Si vous entrez votre nom et votre adresse e-mail (enregistrés pour éviter les votes multiples), vous pouvez cliquer sur « Center of the American Experiment – ​​Think About It ! Campagne.” Ensuite, cliquez simplement sur soumettre.

Merci pour votre vote !

Une dernière chose : cette vidéo de présentation est une introduction amusante de 90 secondes à notre organisation :