Dernière chance d’économiser 30 $ sur le superbe EUFY Smart Lock Touch avec déverrouillage par empreinte digitale – .

Le eufy Security Smart Lock Touch by Anker est l’une des serrures intelligentes les plus élégantes et les plus élégantes jamais fabriquées. Jetez un coup d’œil à ce magnifique appareil et vous serez d’accord. Le fait que les valeurs eufy fonctionnent tout autant que la forme est tout aussi important. Ce verrou est également l’un des modèles les plus riches en fonctionnalités que nous ayons testés, offrant quatre méthodes de déverrouillage différentes, notamment le déverrouillage du smartphone et notre déverrouillage par empreinte digitale préféré. C’est vrai, vous pouvez déverrouiller votre porte d’entrée en un instant avec la même technologie que vous utilisez pour déverrouiller votre smartphone!

Nous sommes de grands fans de ce verrou ici chez . Deals, il y a toujours eu un problème qui l’a empêché d’être parfait. La bonne nouvelle est que eufy a résolu ce problème et atteint un verrou aussi proche de la perfection que nous n’en avons jamais vu. De plus, le nouveau modèle est actuellement à prix réduit pour la première fois – mais vous ne disposez que de quelques jours de plus pour participer à l’action.

Comme nous l’avons mentionné, nous aimons sérieusement le eufy Security Smart Lock Touch. Il se vend 200 $ (bien qu’il soit actuellement en vente sur Amazon pour seulement 149,99 $) et c’est peut-être la serrure intelligente la plus élégante et la plus élégante que vous verrez jamais. Outre le design magnifique et la construction robuste, cette serrure intelligente de la marque de maison intelligente d’Anker eufy est également l’un des modèles les plus riches en fonctionnalités. Avec Smart Lock Touch d’eufy, vous pouvez déverrouiller votre porte de quatre manières différentes – y compris notre préférée de loin, qui vous permet de déverrouiller votre porte avec une analyse rapide des empreintes digitales. Est-ce que c’est génial?!

Tout dans le Smart Lock Touch est excellent, mais il y avait un problème avec celui-ci: le verrouiller et le déverrouiller à distance nécessite un pont Wi-Fi séparé. Maintenant, cependant, eufy a publié un tout nouveau modèle qui résout enfin ce problème.

«Problème» n’est même pas le mot juste pour décrire le problème car il existe une version de la serrure fournie avec un pont Wi-Fi pour 20 $ de plus. Payer 20 $ supplémentaires n’est vraiment pas si grave pour une serrure aussi géniale, mais avoir à gérer un appareil séparé pour la connectivité Wi-Fi est un problème. Pourquoi gaspiller une prise murale à proximité quand vous n’en avez pas besoin?

Heureusement, il existe maintenant une toute nouvelle version de cette superbe serrure intelligente appelée eufy Security Smart Lock Touch & Wi-Fi. Comme son nom l’indique, ce nouveau modèle est exactement comme l’ancien que nous aimons tant en termes de design et de fonctionnalité. La seule différence, bien sûr, est que le Wi-Fi est désormais intégré à la serrure elle-même, vous n’avez donc pas à vous soucier d’un autre matériel.

Il est aussi proche de la perfection que nous l’avons jamais vu sur une serrure intelligente, et il a actuellement son premier rabais sur Amazon! Ce coupon sur place que vous pouvez couper est prévu pour disparaître ce week-end, alors dépêchez-vous ou vous le manquerez.

eufy Security Smart Lock Touch & Wi-Fi, lecteur d'empreintes digitales, verrouillage de porte d'entrée sans clé, Smart Wi-… Liste des prix:249,99 $ Prix:219,99 $ Vous sauvegardez:30,00 $ (12%)

Voici les détails clés d’Eufy de la liste sur Amazon:

Votre doigt est la clé: la serrure de porte à empreinte digitale Smart Lock reconnaît votre empreinte digitale en seulement 0,3 seconde et déverrouille votre porte en 1 seconde – c’est plus rapide que de chercher vos clés.

Contrôle de n’importe où: avec sa toute nouvelle connectivité Wi-Fi, vous pouvez contrôler Smart Lock de n’importe où via l’application eufy Security.

A toujours votre dos: même lorsque vous êtes pressé, Smart Lock est prêt à protéger votre maison. Un capteur intégré détecte lorsque votre porte est fermée et la verrouille automatiquement derrière vous, à chaque fois.

Plusieurs façons de déverrouiller: ouvrez Smart Lock à l’aide de votre empreinte digitale, avec votre téléphone via l’application eufy Security, ou en utilisant le clavier ou la touche.

Construit pour durer: avec un alliage de zinc robuste et un cadre en acier inoxydable, Smart Lock est testé pour gérer les allées et venues d’une maison occupée depuis plus de 60 ans. L’indice IP65 garantit que, qu’il pleuve ou qu’il fasse beau, votre porte d’entrée est protégée.

