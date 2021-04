Dernière chance d’économiser 40 $ sur le nouveau fou Echo Show 10 d’Amazon qui vous suit lorsque vous déménagez – .

Si vous achetez un produit ou un service évalué indépendamment via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

L’année dernière, Amazon a encore élargi sa gamme très populaire d’appareils intelligents Echo. La pandémie a peut-être été une préoccupation majeure pour presque tout le monde, mais la vie ne peut pas s’arrêter complètement. L’assistant personnel virtuel d’Amazon, Alexa, est probablement l’assistant vocal le plus populaire du moment, et les gens aiment tellement les haut-parleurs Echo. C’est particulièrement vrai lorsqu’ils sont mis en vente – le Echo Dot de 4e génération est en baisse à 34,99 $ aujourd’hui, et vous pouvez même obtenir un Echo Flex pour seulement 17,49 $. C’est vrai, un haut-parleur intelligent Alexa pour moins de 18 $!

Au-delà des haut-parleurs intelligents, un autre type de gadget Alexa a vraiment explosé en popularité ces derniers temps. Nous parlons d’écrans intelligents Echo Show et de la nouvelle chaude d’Amazon Écho Show 10 a obtenu sa toute première remise cette semaine dans la grande vente de printemps d’Amazon.

Plusieurs modèles Echo Show ont été publiés par Amazon au fil des ans, mais deux ont été particulièrement populaires parmi nos lecteurs. Le premier est le 90 $ Écho Show 5, et il se trouve être en vente pour seulement 49,99 $ cette semaine. Il est beau et compact, il peut donc s’adapter n’importe où sans prendre trop de place, mais il contient toutes les fonctionnalités principales que vous pourriez souhaiter d’un écran intelligent. Puis il y a le Écho Show 8, qui a les mêmes caractéristiques et comprend un écran beaucoup plus grand. Ce modèle coûte 130 $, mais il n’est que de 74,99 $ actuellement chez Amazon.

En plus de ces impressionnants écrans intelligents, Amazon propose désormais le nouveau Écho Show 10 dans son arsenal.

En plus de toutes les fonctionnalités principales que les gens aiment tant sur les autres modèles Echo Show, le nouvel Echo Show 10 dispose d’un grand écran de 10,1 pouces. Mais la meilleure nouvelle fonctionnalité du Show 10 n’est pas seulement le fait que l’écran est plus grand… c’est le fait que l’écran dispose d’une fonction de pivotement motorisée qui vous suit automatiquement! De cette façon, vous pouvez vous déplacer pendant que vous cuisinez dans la cuisine ou avoir une conversation vidéo avec votre famille, et la caméra et l’écran resteront pointés vers vous tout le temps. À quel point cela est cool?!

Le nouveau chaud d’Amazon Écho Show 10 a un prix de détail élevé de 250 $, mais il a obtenu sa toute première baisse de prix cette semaine dans la grande vente d’Amazon. Dépêchez-vous et vous pouvez en acheter un pour 209,99 $ pour une durée limitée, ce qui représente une solide remise de 40 $.

Voici les principaux détails des puces sur la page Echo Show 10 d’Amazon:

Alexa peut vous en montrer encore plus – Avec un écran HD de 10,1 pouces conçu pour vous accompagner, les appels vidéo, les recettes et les émissions sont toujours visibles. Les haut-parleurs offrent un son directionnel de qualité supérieure. Restez dans le cadre – Appelez vos amis et votre famille par vidéo ou prenez une photo pendant que l’appareil photo 13 Mpx avec cadrage automatique et mouvement vous permet de rester au premier plan. Maison intelligente simplifiée – Configurez des appareils Zigbee compatibles ou des produits intelligents sans hub séparé. Demandez à Alexa de vous montrer les caméras de sécurité, contrôler les lumières et régler les thermostats. Regardez autour de vous lorsque vous êtes absent – Accédez en toute sécurité à la caméra intégrée pour surveiller à distance votre maison à tout moment avec l’application Alexa ou d’autres appareils Echo Show. Tant de divertissement – Demandez à Alexa de lire vos émissions, votre musique et vos podcasts préférés à partir de Prime Video, Netflix, Amazon Music, Spotify et plus encore. Le compagnon de cuisine ultime – Cuisinez avec des recettes sur Food Network Kitchen, obtenez des conversions d’unités, réglez des minuteries, ajoutez à votre liste d’épicerie et effectuez facilement plusieurs tâches. Affichez vos souvenirs – Utilisez Amazon Photos et Alexa pour un jumelage parfait. Vous pouvez transformer votre écran d’accueil en cadre numérique, partager vos favoris avec vos amis et votre famille et même prendre des photos. De plus, les membres Prime bénéficient d’un stockage de photos illimité. Conçu pour protéger votre vie privée – Amazon ne vend pas vos informations personnelles à des tiers. Construit avec plusieurs couches de contrôles de confidentialité, y compris un bouton de désactivation du micro / caméra et un obturateur de caméra intégré. Désactivez le mouvement à tout moment.

