Dernière chance d’obtenir ce gadget Amazon populaire avec 351000 notes 5 étoiles pour 15 $ – .

Tant de gens sont complètement inconscients du fait qu’Amazon a une section spéciale juste pour tous les gros rabais qu’il offre sur les appareils Amazon. C’est vrai … c’est une page entière consacrée à rien d’autre que les gadgets et gadgets incroyablement populaires d’Amazon qui se vendent par millions, et ils sont tous en vente avec des remises.

Vous avez sans aucun doute été sur la page “Offres du jour” sur le site d’Amazon et vu le lien vers “Appareils Amazon” en haut. Mais pour une raison quelconque, cette page n’inclut souvent pas tous les produits de la gamme d’appareils d’Amazon qui font l’objet d’une remise à un moment donné. Nous ne savons pas pourquoi c’est le cas, mais vous voudrez vérifier cette page spéciale d’offres d’appareils Amazon sur le site Amazon si vous souhaitez voir toutes les réductions de la gamme de produits de l’entreprise. Rendez-vous là-bas aujourd’hui et vous trouverez de nombreux produits populaires fabriqués et vendus par Amazon qui sont en vente avec des remises importantes. Certains exemples les plus vendus incluent le 50 $ Fire TV Stick 4K en vente pour 39,99 $, 130 $ d’Amazon Echo Buds pour 79,99 $, plusieurs rabais importants sur différents ultra-rapides Système Wi-Fi maillé eero 6 configurations, et une réduction massive de 90 $ sur le populaire Ensemble caméra Ring Floodlight et Echo Show 5.

Il ne fait aucun doute que ce sont toutes des offres exceptionnelles sur des produits très populaires, mais il y a un autre appareil Amazon super populaire en vente en ce moment que vous devriez absolument vérifier. C’est le best-seller n ° 1 Prise intelligente Amazon, et il est descendu à seulement 14,99 $ pour le moment.

le Prise intelligente Amazon est la prise intelligente la mieux notée sur le site d’Amazon par une marge vraiment énorme, avec plus de 351 000 évaluations 5 étoiles et 42 000 évaluations 4 étoiles supplémentaires. C’est assez fou si vous arrêtez d’y penser. Prises intelligentes TP-Link Kasa sont les seuls autres à se rapprocher, et ils n’ont que 57 000 avis 5 étoiles. Cela dit, les prises Kasa sont actuellement en vente au prix de 7,50 $ chacune, vous pouvez donc en obtenir deux pour le prix d’une Amazon Smart Plug à prix réduit. C’est une bonne affaire, mais beaucoup de gens préfèrent clairement s’en tenir aux propres prises d’Amazon. Et compte tenu de leur intégration avec Alexa et d’autres appareils dans l’écosystème de la maison intelligente d’Amazon, nous pouvons certainement comprendre pourquoi les gens sont prêts à payer une prime.

Amazon facture généralement une prime assez élevée pour ses prises de marque propre – le Prise intelligente Amazon se vend pour un énorme 25 $. C’est un défi de taille en effet, mais vous ne paierez pas autant si vous en prenez un aujourd’hui.

Rendez-vous sur le site d’Amazon et vous verrez que ces prises intelligentes les plus vendues sont en vente pour seulement 14,99 $ chacune, ce qui correspond au prix le plus bas que nous ayons vu jusqu’à présent en 2021. C’est une offre fantastique pour l’une des mieux notées. Produits Amazon de tous les temps. Cela dit, cet accord est en cours depuis la semaine dernière, il ne fait donc aucun doute qu’il va disparaître du site d’Amazon aujourd’hui ou au cours du week-end. Dépêchez-vous et prenez-en quelques-uns avant qu’il ne soit trop tard!

Amazon Smart Plug, fonctionne avec Alexa – Un appareil certifié pour les humains Prix catalogue: 24,99 $ Prix: 14,99 $ Vous économisez: 10,00 $ (40%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Voici les principaux points à retenir:

Contrôlez vos appareils avec votre smartphone ou à l’aide des commandes vocales Alexa Se branche sur n’importe quelle prise de courant américaine standard à trois broches La désignation «Certified for Humans» d’Amazon signifie qu’il est facile à installer et à utiliser Ouvrez la boîte, branchez la prise intelligente Amazon, ouvrez l’application Alexa sur votre téléphone, et vous êtes prêt à partir Créez des horaires pour allumer vos lumières, ventilateurs, appareils électroménagers et plus encore – et contrôlez-les à distance de n’importe où dans le monde pendant votre absence Le design compact signifie qu’il a gagné ‘ t bloquer les autres prises lorsque vous le branchez Aucun hub domestique intelligent ou autre achat de matériel requis

