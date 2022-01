Dernière chance d’obtenir cet ordinateur portable Huawei MateBook D 15 à moins de 500 euros avec la livraison gratuite | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Un ordinateur portable parfait pour les étudiants, avec un écran de 15″, un processeur Intel Core i3 et un design léger et fin.

Nous sommes dans les dernières heures pour profiter des bonnes affaires que Huawei Espagne propose dans sa boutique en ligne. Dans ce cas, vous avez très peu de temps pour obtenir cette aubaine incroyable pour l’ordinateur portable Huawei MateBook D15.

Cet ordinateur portable, dans sa configuration avec processeur Intel Core i3 d’Intel, peut être obtenu pour moins de 500 euros grâce aux offres Three Wise Men de la boutique en ligne de Huawei en Espagne, qui comprend la livraison gratuite.

Cet ordinateur de 15,6″ pèse un peu plus de 1,5 kg. Avec son processeur Intel Core i3, il dispose d’une puissance plus que suffisante pour assurer le bon fonctionnement de Windows 10.

Le prix normal de cet ordinateur portable est de 649 euros, mais Huawei l’a baissé de 100 euros directement dans son magasin. Mais si vous incluez également le code A50MBKD15I3 Avant d’effectuer le paiement, ils déduiront encore 50 euros.

De cette façon, vous pouvez emporter un ordinateur portable incroyable si vous êtes étudiant et que vous avez un budget serré. pour 499 euros.

Il a un écran de 15 pouces, car la taille de l’écran est importante lorsque vous avez besoin d’ouvrir plusieurs documents ou que vous souhaitez regarder des vidéos de bonne taille. De plus, la taille physique de l’ordinateur portable n’est pas si grande car il a un rapport écran/corps de 87%.

Il ne pèse que 1,53 kg et n’a que 16,9 mm d’épaisseur. De cette façon, il est confortable de le transporter dans un sac à dos.

Après quelques semaines d’utilisation, nous vous donnons notre avis sur le Huawei MateBook D15 dans cette analyse dans laquelle nous passons en revue tous les aspects d’un ordinateur portable le plus équilibré qui veut se faufiler dans la maison comme équipement de bureau, d’études ou même en famille ordinateur portable.

Il dispose d’un processeur Intel Core i3 de 10e génération, de 8 Go de RAM et d’un SSD de 256 Go qui peut être mis à niveau lorsque vous en avez besoin à l’avenir.

Vous pouvez déverrouiller l’appareil avec votre doigt et il dispose de 3 ports USB, d’un port USB-C qui accepte la charge et d’un port HDMI pour connecter un écran externe.

Vous avez jusqu’au 9 janvier pour vous procurer ce MateBook D 15 avec un processeur Core i3 pour seulement 499 euros, un prix que l’on ne verra guère se répéter, même pas le Black Friday.

