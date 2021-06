Dernière chance d’obtenir de l’argent gratuit avec la promotion de cartes-cadeaux cachées d’Amazon – .

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

C’est difficile à croire, mais il y a en fait tellement d’offres Prime Day 2021 les plus vendues qui sont toujours disponibles même si Prime Day est révolu depuis longtemps. Les faits saillants comprennent le caméra sans fil folle qui permet à votre smartphone de voir n’importe où pour seulement 28,85 $, le n°1 le plus vendu Ouvre-porte de garage intelligent myQ en vente pour moins de 25 $ (et obtenez un crédit de 40 $ avec la promo Amazon Key), le plus récent Thermostat Nest en vente au prix le plus bas de 99,98 $, un produit populaire Ensemble ordinateur portable Windows 10 et microSDXC 128 Go pour seulement 219,99 $, un pommeau de douche à effet pluie élégant et luxueux pour seulement 15,11 $, le nouveau chaud Roku Express 4K+ pour seulement 29,99 $, Mini prises intelligentes TP-Link Kasa pour un plus bas historique de 6,07 $ chacun, un incroyable Drone caméra 2K qui se replie aussi petit qu’un smartphone pour seulement 59,39 $ avec le code promo PDP6DEAL, et plus. Vous pouvez même obtenir le magnifique Projecteur home cinéma portable YABER Pro V7 qui coûte normalement 600 $ en solde pour seulement 259,99 $ – c’est 50 $ de moins qu’au Prime Day !

Ces offres sont toutes incroyables, mais il est également vrai qu’elles ne plairont qu’à certaines personnes à la recherche de produits dans ces catégories particulières. De temps en temps, cependant, un accord arrive dont tout le monde devrait profiter. Inutile de dire qu’il n’y a pas de meilleur exemple qu’un accord qui vous argent gratuit d’Amazon! La mauvaise nouvelle est que cette offre se termine dans quelques jours, c’est donc votre dernière chance d’encaisser.

Amazon termine une superbe promotion de cartes-cadeaux maintenant que Prime Day est terminé, et vous devriez être complètement fou pour la laisser passer… tant que vous êtes éligible pour participer à l’action. Tout ce que vous devez vraiment savoir, c’est que vous pouvez vous marquer un 15 $ de crédit Amazon sur votre compte juste pour l’achat d’un Carte-cadeau Amazon de 50 $ et en utilisant un code promo spécial à la caisse.

Mais attendez, vous n’avez même pas encore entendu la meilleure partie.

Au lieu d’acheter une carte-cadeau physique ou d’envoyer une carte à quelqu’un d’autre, dépensez simplement 50 $ sur une carte-cadeau électronique que vous venez de vous envoyer en entrant votre propre adresse e-mail en tant que destinataire. Vous allez de toute façon dépenser cet argent sur Amazon, donc de cette façon vous obtiendrez 15 $ de plus !

Prix ​​de la carte Amazon eGift : Dépensez 50 $, obtenez un crédit de 15 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenantCode coupon : GIFTCARD2021

Il n’y a vraiment que peu de choses que vous devez savoir sur cette promo géniale.

Tout d’abord, rendez-vous sur le site Web d’Amazon et ajoutez un Carte-cadeau Amazon de 50 $ à votre panier. Si vous le souhaitez, vous pouvez l’envoyer à quelqu’un d’autre en cadeau, mais vous pouvez également en faire le destinataire afin que les fonds finissent simplement par être ajoutés à votre propre compte Amazon. Ensuite, lorsque vous passez à la caisse, assurez-vous d’utiliser le code promo CARTE CADEAU 2021. Votre nouvelle carte-cadeau Amazon de 50 $ sera immédiatement envoyée par e-mail à votre destinataire (ou à vous-même), puis vous verrez un crédit de 15 $ ajouté à votre compte Amazon dans quelques jours.

Il est important de noter qu’il n’y a aucune conjecture impliquée pour déterminer si cette promotion fonctionnera pour vous. C’est parce que vous pouvez le découvrir avant de payer. Non, vous ne devriez certainement pas simplement acheter une carte-cadeau et croiser les doigts dans l’espoir que le crédit promotionnel apparaisse sur votre compte.

Voici comment cela fonctionne : après avoir entré le code promotionnel pendant que vous passez à la caisse, vous devriez voir le message suivant en haut de la page :

Félicitations, votre achat vous donne droit à un crédit Amazon.com. Un crédit promotionnel unique de 15 $ sera automatiquement appliqué à votre compte et vous sera envoyé par courriel dans les trois (3) jours suivant l’expédition.

Si vous ne voyez pas ce message, vous n’êtes pas éligible à la promotion, vous pouvez donc simplement supprimer la carte-cadeau de votre panier et continuer. Et si vous vous demandez pourquoi cette promotion ne fonctionnerait pas pour vous, c’est la mauvaise nouvelle et cela nous amène à la seule mise en garde. Allez… vous saviez qu’il devait y avoir un piège.

Cette promotion de carte-cadeau est uniquement disponible pour les personnes qui n’ont jamais acheté de cartes-cadeaux Amazon auparavant sur le site Amazon, vous n’êtes donc pas éligible si vous en avez déjà commandé une dans le passé. Si vous n’avez acheté que des cartes-cadeaux Amazon dans un magasin de détail local, vous n’avez pas à vous en soucier. Et n’oubliez pas, s’il y a plus d’une personne dans votre foyer, vous pouvez essayer de marquer cette promotion avec leur compte à la place. Zut, vous devriez tous encaisser de toute façon !

Il existe également un moyen encore plus simple de voir si vous êtes éligible : il vous suffit de visiter la page promotionnelle sur le site d’Amazon. Si vous voyez un message indiquant « malheureusement, vous n’êtes pas éligible à cette offre », cela signifie que vous avez déjà acheté une carte-cadeau Amazon dans le passé, vous ne pouvez donc pas profiter de cette offre. Cependant, de nombreuses personnes n’ont jamais acheté de cartes-cadeaux Amazon auparavant, ou elles n’ont acheté que des cartes-cadeaux Amazon physiques dans un magasin, elles sont donc toujours éligibles à la promotion.

C’est un excellent moyen d’obtenir de l’argent gratuit d’Amazon. Achetez-vous un Carte-cadeau Amazon de 50 $ et vous vous retrouverez avec 65 $. Pourquoi quelqu’un laisserait-il passer ça ?!

Il existe de nombreux termes et conditions sur le site d’Amazon, mais c’est l’élément clé que vous voudrez noter :

Afin de bénéficier de l’avoir promotionnel, vous devez : (1) être le destinataire de l’offre correspondante (soit par e-mail, soit sur Amazon.com) ; (2) acheter au moins 50 $ en cartes-cadeaux Amazon (« GC ») en une seule commande sur Amazon.com entre le 1er janvier 2021 et le 28 juin 2021, 23h59 (PT) ; et (3) entrez le code promotionnel « GIFTCARD2021 » dans la case « Cartes-cadeaux et codes promotionnels » lorsque vous passez à la caisse ou cliquez sur le bouton pour ajouter le coupon à votre compte.

Quiconque souhaite voir le reste des conditions générales d’Amazon peut consulter la page promotionnelle ici. Et comme vous pouvez le voir dans le texte de présentation ci-dessus, l’accord se termine juste avant minuit le lundi 28 juin.

Prix ​​de la carte Amazon eGift : Dépensez 50 $, obtenez un crédit de 15 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenantCode coupon : GIFTCARD2021

Suivez @.Deals sur Twitter pour rester au courant des dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix sont sujets à changement sans préavis et tous les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée.