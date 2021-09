Dernière chance d’obtenir des caméras de sécurité à domicile Blink aux prix du Black Friday

in

Plus tôt cette semaine, nous avons parlé à nos lecteurs d’une vente phénoménale sur Amazon. Ce n’est peut-être qu’en septembre, mais cette vente Amazon particulière a apporté les prix du Black Friday à toutes les meilleures caméras de sécurité à domicile Blink. C’est de loin la meilleure vente d’appareils photo Blink de l’année jusqu’à présent. Il se trouve également que c’est la plus grosse vente sur les caméras Blink d’Amazon.

Il existe actuellement de nombreuses autres offres sur les appareils Amazon. Jetez un œil à la page des offres d’appareils Amazon et vous verrez par vous-même. Vous pouvez économiser 30% sur le bien-aimé Fire TV Stick 4K ou 35% sur le nouveau chaud Écho Show 5. Tout d’Amazon Tablettes de feu sont en vente aux prix les plus bas de la saison. Vous pouvez même obtenir le Fire TV Blaster pour seulement 19,99 $ et contrôlez votre téléviseur avec Alexa. Mais rien n’a été aussi chaud auprès de nos lecteurs que la vente massive d’Amazon sur Clignote les caméras de sécurité à domicile. Dans cet esprit, nous voulions donner à chacun une dernière chance d’économiser avant que cette vente ne disparaisse sans aucun doute au cours du week-end. Les prix commencent à seulement 24,99 $ pour le Mini-clignotement appareil photo — ne manquez rien !

Blink Mini – Caméra de sécurité intelligente enfichable d’intérieur compacte, fonctionne avec Alexa Prix catalogue : 34,99 $ Prix : 24,99 $ Vous économisez : 10,00 $ (29%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Vente d’appareils photo Blink Mini

Toute la gamme de caméras Blink d’Amazon offre une valeur incroyable par rapport à la concurrence. Parmi nos lecteurs, cependant, le Mini-clignotement a toujours été particulièrement populaire. Bien sûr, ce n’est vraiment pas si difficile de voir pourquoi. La caméra de sécurité domestique Blink Mini merveilleusement compacte offre toutes les fonctionnalités principales que vous attendez d’une caméra d’intérieur. Cela fonctionne aussi évidemment avec Alexa et s’intègre si bien avec d’autres appareils Amazon. Mais le meilleur de tous, il ne coûte que 35 $. Les caméras domestiques comparables d’autres marques peuvent facilement coûter 100 $ ou plus !

Rendez-vous sur Amazon dès maintenant et vous trouverez des offres incroyables sur le Blink Mini. Les caméras individuelles ne coûtent que 24,99 $ pour une durée limitée. Ou, si vous achetez un Paquet de 2 ou 3 paquet, vous pouvez réduire le prix jusqu’à 21,67 $ chacun !

Autres offres Blink

En plus de cette vente épique Blink Mini, il existe également des offres exceptionnelles sur les appareils photo plus sophistiqués de Blink. Les Caméra intérieure clignotante avec une autonomie incroyable de 2 ans à partir de seulement 49,99 $ pour caméras supplémentaires ou 59,99 $ pour le Kit 1 caméra. Les caméras supplémentaires sont destinées aux personnes qui ont déjà un système Blink. Pendant ce temps, les kits sont livrés avec un moyeu.

Enfin et surtout, nous avons l’incroyable Caméra extérieure clignotante. Il est entièrement sans fil, tout comme le modèle d’intérieur, mais il est également résistant aux intempéries. Cela signifie que vous pouvez les installer n’importe où à portée du Wi-Fi ! Caméras supplémentaires à partir de 59,99 $ au lieu de 90 $, ce qui est un prix incroyable. Vous trouverez également des kits avec le hub à partir de seulement 69,99 $ pour le Kit 1 caméra.

Les prix sont sujets à changement sans préavis et tous les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée.