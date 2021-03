Dernière chance d’obtenir l’appareil photo fou qui permet à votre téléphone de voir n’importe où pour seulement 29 $ – .

Si vous achetez un produit ou un service évalué indépendamment via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Les différentes caméras endoscopes sans fil de Depstech permettent à votre smartphone de voir à l’intérieur de presque tout, et nos lecteurs les adorent. En fait, ces super petits appareils photo sont des best-sellers parmi le public de . Deals à peu près chaque fois qu’ils bénéficient de remises décentes. Les différents modèles de Depstech offrent d’excellentes fonctionnalités et des modules complémentaires astucieux, et vous pouvez les glisser à l’intérieur de pratiquement n’importe quoi pour voir où aucune autre caméra ne le peut.

Cette semaine, Amazon propose des remises importantes sur trois modèles différents.

Si vous vous demandez à quel point les offres de cette semaine sont bonnes, préparez-vous à être agréablement surpris. Les prix commencent à seulement 28,85 $ pour le best-seller n ° 1 Endoscope Depstech WF010, ce qui se trouve à quelques centimes du bas prix absolu de cet endoscope!

Endoscope WF010 de Depstech est une «caméra serpent» très populaire qui se connecte sans fil à votre iPhone ou appareil Android pour que vous puissiez voir à l’intérieur à peu près tout. Enroulez simplement le tube semi-rigide dans n’importe quel espace restreint et le WF010 renvoie la vidéo en direct sur votre téléphone. Vous pouvez enregistrer des vidéos ou capturer des photos si vous le souhaitez, et vous pouvez même utiliser des pièces jointes comme un petit crochet pour aider à pêcher des bijoux ou des clés dans des espaces restreints. C’est un accessoire génial à avoir sous la main et c’était un best-seller avant les vacances de l’année dernière lorsque le prix est tombé à seulement 28,79 $ pour le Black Friday. Maintenant, vous pouvez obtenir ce best-seller éternel pour seulement 6 ¢ de plus qu’à l’époque.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, il existe deux autres offres d’endoscope Depstech en cours sur Amazon, et ces deux modèles sont différents du WF010 d’une manière clé. Au lieu de se connecter sans fil à votre smartphone, ils ont leurs propres écrans intégrés. Les 100 $ Endoscope Depstech DS450 est tombé à seulement 69,99 $ lorsque vous coupez le coupon de 30% sur la page Amazon, et c’est le modèle le plus populaire parmi nos lecteurs qui choisissent un endoscope avec un écran intégré. Si vous êtes prêt à dépenser un peu plus, cependant, vous pouvez acheter un haut de gamme Endoscope Depstech DS500 pour seulement 99,19 $. Ce modèle se vend normalement 170 $, c’est donc une affaire folle!

Ces trois accords devraient tous prendre fin le 28 mars, mais il y a de fortes chances qu’ils se vendent encore plus tôt que cela.

Endoscope Depstech WF020 – 28,85 $ (rég. 37 $)

Cet endoscope WiFi sans fil peut fonctionner avec un smartphone Android 5.0+ et un iPhone avec le système iOS 9+. Armé d’un câble Snake semi-rigide pliable de 11,5 pieds, il peut s’étendre à tous les coins de votre maison. Parfait pour les utilisateurs d’iPhone qui souhaitent effectuer des travaux d’inspection. Connexion WiFi, facile à utiliser: téléchargez et installez l’application compatible sur votre appareil. Pas besoin d’adaptateur ou de câble supplémentaire, connectez-vous simplement avec votre smartphone via WiFi. Ensuite, lancez l’application pour commencer votre inspection. Caméra d’inspection HD: l’endoscope 2.0MP vous offre une merveilleuse expérience de capture d’une vidéo HD claire à courte portée au format AVI et d’une image au format JPG avec des résolutions réglables 640 × 480, 1280 x 720, 1600 x1200 et 1920 x 1080.

Endoscope sans fil DEPSTECH, inspection d’endoscope WiFi étanche IP67 2.0 mégapixels HD Snake… Prix courant: 36,99 $ Prix: 28,85 $ Vous économisez: 8,14 $ (22%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Endoscope Depstech DS450 – 69,99 $ (rég. 100 $)

[1080P Dual Lens]: L’endoscope à double lentille peut inspecter la plage de 80 ° à l’avant et sur le côté avec la conception ergonomique, vous permettant d’observer plus facilement la situation interne du pipeline.

[Updated 4.5in IPS Screen]: Cet endoscope portable est prêt à être utilisé après la mise sous tension, affichant l’image en temps réel directement sur son écran couleur de 4,5 pouces; La grande capacité de 3300 mAh offre 5 heures de travail continu.

[Torch Light & 7 Adjustable Lights]: Dotée de 7 lumières LED réglables sur la pointe de la caméra, cette caméra d’inspection vous aide à voir clairement même lors de l’inspection dans un endroit sombre. Derrière l’endoscope, il y a une lampe torche intégrée pour l’inspection de nuit.

Caméra d’endoscope vidéo à double objectif avec lumières, caméra d’inspection DEPSTECH 2.0MP HD avec IPS de 4,5 « … Prix courant: 99,99 $ Prix: 69,99 $ Vous économisez: 30,00 $ (30%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Endoscope Depstech DS500 – 99,19 $ (rég.170 $)

☛ Écran IPS amélioré de 5 pouces ☚: cet endoscope est équipé d’un écran IPS amélioré de 5 pouces qui est plus économe en énergie que les autres. Cela rend l’inspection plus rapide et plus facile pour prendre des photos et enregistrer des vidéos. Brancher et utiliser. Pas besoin d’utiliser votre smartphone pour connecter le Hotspot ou télécharger un logiciel pilote. ☛ Double objectif HD 1080P ☚: Une caméra haute définition supplémentaire est intégrée sur le côté de la caméra principale pour aider à détecter le côté du tuyau. Appuyez longuement pour changer la caméra principale / latérale, vous permettant d’obtenir un champ de vision plus large. Facile à démarrer. Tous les boutons sont transparents et faciles à utiliser même dans des environnements sombres. Aucun miroir n’est nécessaire. Cette caméra d’inspection à double objectif est un outil d’inspection incontournable! ☛ Endoscope étanche IP67 ☚: la caméra serpent DEPSTECH ne mesure que 7,9 mm de diamètre et accède librement à de nombreux endroits étroits. Et la lentille d’endoscope industriel est résistante à l’eau. La sonde de la caméra et le câble semi-rigide de 16,5 pieds équilibrent la flexibilité et la rigidité pour le fonctionnement. Il est livré avec une pointe magnétique et un crochet pour aider à ramasser les objets tombés dans un tuyau de vidange ou dans un espace difficile à atteindre.

DEPSTECH Caméra d’inspection à double objectif, endoscope avec écran LCD IPS 5 « , endoscope HD 7,9 mm, Se… Prix courant: 159,99 $ Prix: 99,19 $ Vous économisez: 60,80 $ (38%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

