Dernière chance d’obtenir un Amazon Fire TV Stick en vente : le meilleur modèle ne coûte que 24,99 € | La technologie

Le moyen le plus simple et le plus simple d’avoir une Smart TV sans payer de supplément ni changer de modèle de téléviseur.

Amazon a ses propres produits, comme le Kindle, mais s’il y a un de ses produits qui est devenu l’un de ses best-sellers, ce sont Clé Amazon Fire TV.

Ces lecteurs TV transforment n’importe quel téléviseur en Smart TV simplement en le connectant à un port HDMI et à un réseau WiFi. C’est aussi un produit bon marché, qui est encore moins cher dans les offres des Rois Mages 2022.

Obtenez un Amazon Fire TV Stick, le modèle avec meilleur rapport qualité prix, pour seulement 24,99 euros.

Cet appareil est utilisé pour lire du contenu en streaming directement sur votre téléviseur ou moniteur. Il a des applications telles que Netflix, HBO ou Spotify.

Ce n’est pas le modèle le moins cher, mais ce n’est pas non plus le plus cher. Bien sûr, c’est peut-être la meilleure option pour tout le monde.

C’est un lecteur compatible avec la vidéo haute définition et dispose d’une télécommande qui en plus de contrôler l’interface que vous verrez pour choisir les applications de streaming, il peut également contrôler l’allumage, l’extinction et le volume de votre téléviseur.

Chez ComputerHoy.com, nous avons pu tester pratiquement tous les modèles disponibles, tels que ce Fire TV Stick, prouvant qu’il s’agit de l’une des meilleures options. Bien que si vous avez un téléviseur 4K et que vous n’aimez pas son système « intelligent », vous pouvez toujours opter pour un Fire TV Stick 4K Max que nous avons également testé.

Vous avez également d’autres modèles proposés, comme le Fire TV Stick Lite qui n’a pas de commande TV sur la télécommande pour 22,99 euros.

Les versions compatibles avec la vidéo 4K sont également en vente. Le Fire TV Stick 4K coûte 34,99 euros et le Fire TV Stick 4K Max, plus rapide et avec WiFi 6, coûte 39,99 euros.

