Dernière chance d’obtenir un ordinateur portable Windows 10 Pro et une carte microSD de 128 Go pour 220 $

Si vous commencez à penser que Prime Day pourrait durer des semaines cette année, nous ne vous en voulons pas. Nous savons qu’Amazon a déclaré que Prime Day commencerait cette année le lundi 21 juin. Et nous savons également qu’il était censé se terminer juste avant minuit le mardi 22 juin. Mais voici la chose étrange : cela fait maintenant exactement deux semaines depuis Prime Day 2021 a commencé. Prime Day n’était définitivement censé durer que 48 heures. Et pourtant, des tonnes des meilleures offres de Prime Day sont toujours disponibles dès maintenant !

Vous cherchez des exemples ? Que diriez-vous du n°1 des ventes Ouvre-porte de garage intelligent myQ en vente avec une remise importante (et obtenez un crédit de 40 $ avec la promo Amazon Key), le plus récent Thermostat Nest en vente à son prix le plus bas jamais enregistré, un énorme rabais de 80 $ sur le Apple Watch série 6 qui le ramène à aussi peu que 319 $, Apple iPad 10,2 pouces pour seulement 299 $, le Roku Streaming Stick+ pour 39$, Mini prises intelligentes TP-Link Kasa pour un plus bas historique de 6,07 $ chacun, et plus encore.

Au-delà de tout cela, il y a un autre accord épique restant sur le Prime Day dont nous devons vous parler. Nous devons également vous avertir qu’aujourd’hui est votre dernier jour pour entrer dans l’action.

Le plus récent d’Apple ipad air est de 60 $ de réduction en ce moment, ce qui est une excellente affaire. Envie de dépenser encore moins ? Vous pouvez prendre la génération actuelle iPad 10,2 pouces à partir de seulement 299 $. Ce sont deux excellentes valeurs. Cela dit, pourquoi s’embêter avec une tablette alors que vous pouvez obtenir un ordinateur portable pour beaucoup moins cher ? Non, nous ne parlons pas d’un Mac, bien que le Macbook Air est en vente dès maintenant pour seulement 899,99 $. Nous parlons d’un incroyable accord sur les ordinateurs portables Windows 10 Pro que vous devez voir pour le croire.

Hyundai est évidemment une marque massive. Mais ce n’est certainement pas le prénom auquel vous pensez lorsque vous pensez aux ordinateurs portables Windows 10. Cela est sur le point de changer, cependant, car il existe actuellement un accord incroyable sur Amazon qui a été reporté de Prime Day.

Dépêchez-vous sur le site d’Amazon et vous pouvez marquer un Ensemble d’ordinateurs portables et de cartes MicroSD de 128 Go pour Hyundai Thinnote-A pour seulement 219,99 $ lorsque vous coupez le coupon sur le site d’Amazon. Ce n’est pas une faute de frappe… vous obtiendrez un véritable ordinateur portable Windows 10 avec un écran de 14,1 pouces, Intel HD Graphics 500, un processeur Intel Celeron, 64 Go de stockage plus un emplacement de disque dur SATA 2,5 pouces extensible et une carte microSDXC de 128 Go fournie… le tout pour seulement 219,99 $ en trois couleurs différentes !

Aussi, si vous voulez un modèle plus puissant, vous pouvez accrocher un ordinateur portable Hyundai amélioré avec deux fois plus de RAM et 128 Go de stockage SSD pour seulement 279,99 $. Mais il ne vous reste plus beaucoup de temps pour en profiter car cette offre est presque épuisée.

Ces offres impressionnantes devraient se terminer aujourd’hui, le 5 juillet, selon les plans actuels de Hyundai. On ne sait pas quand ni même si cet accord pourrait revenir bientôt. Cela signifie que ce pourrait être maintenant ou jamais si vous souhaitez économiser de l’argent sur un nouvel ensemble d’ordinateurs portables Windows.

Voici quelques points clés à retenir :

L’ensemble comprend l’ordinateur portable Thinnote 14,1 pouces étonnamment rapide de Hyundai ainsi qu’une carte microSDXC 128 Go avec écran 14,1 pouces, Intel HD Graphics 500, un processeur Intel Celeron et 64 Go de stockage ainsi qu’un emplacement de disque dur SATA 2,5″ extensible et élégant Le Thinnote-A est livré avec 64 Go de stockage intégré, et il existe deux façons de l’étendre – un emplacement pour disque dur SATA 2,5″ et un emplacement pour carte microSD Windows 10 Pro Le Wi-Fi double bande augmente la portée et améliore la stabilité un port Ethernet RJ45

