Dernière chance d’obtenir une Nintendo Switch Lite pour 189 euros, moins cher qu’Amazon | La technologie

Media Markt fait baisser le prix de toutes les couleurs de la Nintendo Switch Lite, la console la plus portable de Nintendo, pour seulement 189 euros et livraison gratuite.

Nintendo passe à l’or avec la Nintendo Switch. Cette console portable avec d’excellents jeux est devenue l’une des meilleures options lorsque vous cherchez à jouer à la fois à la maison et sur la route. Et si vous voulez une console la plus compacte possible, il faut miser sur un Switch Lite.

Chez Media Markt dès maintenant, ils sont disponibles Nintendo Switch Lite en trois couleurs différentes pour seulement 189 euros. Et c’est qu’en ce moment, il n’y a pas de meilleure offre, ni sur Amazon ils n’arrivent à atteindre ce prix.

Cette console Nintendo est exclusivement portable, bien qu’elle soit compatible avec tout le catalogue des jeux de sa sœur aînée.

Vous pouvez l’obtenir pour 189 euros et pour un temps limité en jaune, gris et corail. Pendant ce temps, sur Amazon, il n’y a pas de stock de cette console dans presque toutes les couleurs, bien que vous puissiez la trouver en turquoise pour 194 euros.

Le prix pour lequel nous le trouvons dans Media Markt est officiellement le prix minimum historique jusqu’à présent et cela n’a été répété que quelques fois sur Amazon au début de l’année.

Dans Media Markt, vous pouvez profiter à la fois des achats avec livraison gratuite que proposent des produits comme ce Switch Lite, ainsi que de l’achat en ligne et de la possibilité de le récupérer dans l’un de leurs nombreux magasins physiques qu’ils ont dans toute l’Espagne.

Nintendo Switch Lite: la meilleure console portable pour jouer

Nintendo Switch, la version originale, est l’une des meilleures consoles grâce à son catalogue de jeux axé sur le fait d’être très jouable et où les graphismes ne sont pas la priorité. Vous pouvez également les jouer chez vous ou ailleurs car il dispose d’une batterie.

Avec la Nintendo Switch Lite, vous disposez d’une console 100% mobile avec commandes intégrées, avec un écran de 5,5 pouces et une résolution de 720p, un poids de seulement 275 grammes et une autonomie de 3 à 7 heures d’utilisation.

Avec un jeu aussi apprécié que The Legend of Zelda: Breath of the Wild, vous pouvez jouer pendant environ 4 heures d’affilée.

Cette offre de Media Markt s’inscrit dans le cadre de sa promotion de produits pour son 22 anniversaire en Espagne qui se termine le mardi 11 mai.

Pour seulement 189 euros, une remise de 30 euros parfaite pour les utiliser pour acheter un jeu ou des accessoires, vous disposez d’une console avec certains des meilleurs titres et parfaite pour une utilisation pendant des heures que vous soyez à la maison, au travail, dans les transports en voyageant.

