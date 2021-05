Dernière chance jusqu’au Prime Day d’obtenir le Fire TV Stick 4K au même prix que le modèle moins cher – .

Si vous achetez un produit ou un service évalué indépendamment via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Le mois dernier, Amazon a organisé une vente massive sur tant de ses différentes gammes d’appareils Amazon et nos lecteurs ont envahi le site d’Amazon pour en profiter. Maintenant, cependant, tous ces accords sont révolus depuis longtemps et il ne reste plus qu’une poignée de bonnes affaires à leur place. Dirigez-vous vers cette page sur le site d’Amazon et vous pouvez voir toutes les offres d’appareils Amazon qui restent maintenant.

Parmi toutes les offres d’appareils Amazon disponibles le mois dernier, les réductions sur les différents modèles de Fire TV Stick d’Amazon étaient certainement les billets les plus populaires pour nos lecteurs. Cela a du sens, bien sûr, car cela faisait si longtemps qu’Amazon n’avait pas offert de rabais décents sur ces appareils. Nous sommes maintenant à la mi-mai et toutes ces transactions sont conclues. Eh bien, en fait, nous devrions dire que presque toutes ces transactions sont conclues.Amazin est en train de conclure une transaction tueur en ce moment qui fait baisser la prime de 50 $ Fire TV Stick 4K à 39,99 $, ce qui le rend disponible au même prix exact que le Fire TV Stick de milieu de gamme d’Amazon. Pourquoi diable achèterait-il le modèle sans 4K ou HDR alors que vous pouvez mettre à niveau pour le même prix?

C’est une bonne affaire dont beaucoup de nos lecteurs ont déjà profité. Si vous ne l’avez pas encore fait, il y a de fortes chances que cette grande vente disparaisse d’ici la fin de cette semaine, et nous doutons fortement que ce lecteur multimédia en streaming très populaire soit à nouveau en vente avant Prime Day 2021, chaque fois que cela se produira.

Le début de 2021 a été énorme pour les offres d’appareils Amazon. En fait, c’était à peu près Prime Day en ce qui concerne les offres d’appareils Amazon.

Presque tous les produits matériels de marque Amazon populaires que la société fabrique ont été mis en vente, des Kindles aux tablettes en passant par les sonnettes Ring, les haut-parleurs intelligents Echo, etc. Inutile de dire que tous les appareils Fire TV les plus populaires de la société ont également été réduits.

Malheureusement, la plupart de ces bonnes affaires ont disparu le mois dernier, et celles qui sont revenues au début de mai ont presque toutes disparu maintenant. Cela signifie que vous avez manqué si vous n’en avez pas profité. Ne vous inquiétez pas cependant, car nous avons de bonnes nouvelles: une vente surprise a été lancée cette semaine et vous offre deux excellentes opportunités d’économiser sur l’appareil Fire TV le plus populaire jamais sorti par Amazon.

Les 50 $ Fire TV Stick 4K est disponible dès maintenant pour 39,99 $. Cela signifie que le dongle multimédia en continu le plus puissant d’Amazon est en vente au même prix que le Fire TV Stick de milieu de gamme, et vous devriez être fou pour acheter le modèle FHD lorsque vous pouvez passer gratuitement à la 4K et au HDR. En fait, la seule raison concevable pour laquelle on pourrait sauter cet accord meurtrier est d’obtenir l’un des joueurs Roku à prix réduit sur Amazon dès maintenant à la place.

Encore une fois, nous sommes assez convaincus que la vente de Fire TV Stick 4K de cette semaine sera la dernière grande remise sur cet appareil jusqu’au Prime Day 2021. Cela signifie que si vous en voulez un de sitôt pour vous-même ou pour quelqu’un d’autre dans votre vie, c’est maintenant le temps de l’obtenir.

Voici les principaux points à retenir:

Le Fire TV Stick 4K est le lecteur multimédia de streaming le plus puissant d’Amazon avec le facteur de forme du dongle populaire Prend en charge tous vos services de streaming préférés tels que Netflix, HBO Max, Apple TV +, YouTube, Amazon Prime Video, Disney +, Peacock, Paramount +, Discovery + et tellement plus. Vous pouvez également diffuser gratuitement avec Tubi, Pluto TV, IMDb TV et d’autres services de streaming gratuits De nombreux jeux et autres applications au choix dans l’App Store d’Amazon La télécommande vocale Alexa incluse vous permet de contrôler votre contenu et plus encore avec votre voix Vous pouvez utilisez également les commandes vocales Alexa pour vérifier la météo, contrôler vos appareils domestiques intelligents, et bien plus encore Prend en charge 4K Ultra HD, Dolby Vision, HDR et HDR10 + Fire TV vous donne accès à plus de 500000 films et épisodes de télévision différents que les membres d’Amazon Prime obtiennent accès gratuit à Amazon Prime Video

