Dernière chance pour Cavendish de battre le record de Merckx

18/07/2021 à 03h24 CEST

pari

HONORAIRES AU GAGNANT DE LA VINGT ET UNIEME ETAPE DU TOUR DE FRANCE 2021

dimanche 18 juillet

La dernière étape du Tour de France, bien que plus qu’une étape, ce sera un tour à vélo de 100 kilomètres avec un final de 8,4 kilomètres de vraie dureté. La dernière chance est en jeu pour les sprinteurs de s’imposer dans un lieu aussi impuissant que les Champs Elysées. Mark Cavendish aspire non seulement à gagner dans le timbre emblématique, mais il pourrait également battre le record d’un Eddy Merckx qui a été appelé par l’organisation au cas où le sprinter Deceuninck déciderait de battre son record de 34 victoires en ronde gala.

Personne ne doute que Cavendish a été le sprinteur le plus rapide de cette édition après avoir remporté quatre victoires au sprint et vu comment aucun de ses rivaux n’a été en mesure de remporter le moindre triomphe. Chaque fois qu’il sprintait avec le Britannique dans le groupe, sa victoire venait toujours. Les mathématiques ne trompent pas et le pari recommandé à cet égard est d’accompagner le coureur de 36 ans dans ce qui sera peut-être sa dernière belle occasion de briller dans un Tour de France car les années passent pour tout le monde. Tout le monde sent le toast en regardant le maigre quota de [1.53].

En tout cas, ne nous laissons pas aveugler par le favoritisme de Cavendish car il a dépensé beaucoup d’énergie dans les ascensions vers les Pyrénées. Il y a aussi des coureurs comme Jasper Philipsen -qui a déjà mouillé l’oreille du Britannique cette saison dans le Tour de Turquie- ou le flamboyant vainqueur de la dernière fois Wout van Aert qui devrait donner la guerre dans un scénario de contrôle total du Deceuninck. Que le premier l’emporte est payé à [6.50], tant que l’actuel champion de Belgique le fait, il donne une récompense de [7.00].

Plusieurs autres sprinteurs tentent de surprendre Cavendish et l’un d’entre eux est l’Espagnol Iván García Cortina, qui a failli réussir dans l’étape de Carcassonne lorsqu’il a attaqué de loin et a terminé quatrième du sprint. La victoire du ‘Guaje’ est inscrite à [41.00] devant des coqs de classement par points comme Sonny Colbrelli pour [51.00] ou Michael Matthews à [76.00]. Dans les deux cas, ces cotes exposées semblent être une formidable opportunité pour tenter de dévaliser la banque.

Le Tour de France s’achève avec le deuxième sacre de Tadej Pogacar. Le Slovène s’est retrouvé sans rivaux importants avant la deuxième semaine et a obtenu un avantage qui lui a permis de vivre la fin du test sans chocs. Seul Cavendish peut emporter une grande partie de sa brillante victoire s’il remporte le sprint. Même Tadej est encouragé à essayer de gâcher la fête en entrant dans le combat pour la scène. Avec ce ‘cannibale’, on ne sait jamais.