Dernière chance pour un crédit Amazon gratuit de 15 $ avec cette offre de carte-cadeau Apple

Nos lecteurs aiment tellement les offres de cartes-cadeaux Apple. Mais le problème avec ces grandes promotions, c’est qu’elles sont rares. Il est si rare de voir une offre qui vous donne droit à un crédit gratuit lorsque vous achetez une carte-cadeau Apple.

Aujourd’hui, cependant, il existe une offre phénoménale dont chaque fan d’Apple doit profiter. En un mot, vous obtenez un crédit Amazon de 15 $ lorsque vous achetez une carte-cadeau numérique Apple de 100 $ à l’aide du code promo APPLENOV. Et si vous envoyez la carte-cadeau numérique Apple à votre propre adresse e-mail, cette offre vous offre essentiellement un 15 $ de crédit Amazon gratuit!

Le seul hic, c’est que l’accord prendra probablement fin aujourd’hui, le 30 novembre. Cela signifie que c’est maintenant ou jamais !

Promotion carte-cadeau Apple : achetez une carte-cadeau de 100 $ avec le code promotionnel APPLENOV, obtenez un crédit de 15 $ ! Prix : Achetez 100 $, obtenez 15 $ GRATUITS Acheter maintenantCode promo : APPLENOV Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Offres de cartes-cadeaux Apple pour la Cyber ​​Week 2021

Avez-vous un fan d’Apple dans votre vie ? Vous aimez vous-même les produits Apple ? Dans les deux cas, vous devez profiter d’une offre de carte-cadeau Amazon Cyber ​​Week à durée limitée.

Tout ce que vous devez faire pour entrer dans l’action est de dépenser 100 $ ou plus sur un Carte-cadeau Apple. La seule exigence est qu’il doit s’agir d’une carte-cadeau électronique Apple livrée à une adresse e-mail. Ensuite, utilisez le code promo APPLENOV à la caisse. Lorsque vous le ferez, vous obtiendrez un crédit de rebond de 15 $ !

Maintenant, voici la meilleure partie. Si vous envisagez de faire des achats Apple de toute façon, vous pouvez essentiellement obtenir un crédit gratuit. Envoyez simplement la carte Apple eGift à votre propre adresse e-mail et vous vous retrouverez avec 15 $ gratuitement!

Vous pouvez trouver tous les termes et conditions de cette offre ici sur Amazon.

Dernière chance… ou est-ce ?

Notons maintenant que le code promo pour profiter de cette offre est « APPLENOV ». Dans cet esprit, il semble certainement qu’aujourd’hui soit votre dernière chance de remporter cette superbe offre de carte-cadeau Apple.

Mais est-ce?

Si vous vous rendez sur la page des conditions générales d’Amazon pour cette offre, vous verrez un extrait intéressant :

Il s’agit d’une offre à durée limitée jusqu’à épuisement des stocks. Afin de pouvoir bénéficier du crédit promotionnel, vous devez : (1) acheter au moins 100 $ de cartes-cadeaux numériques Apple (« GC ») sélectionnées en une seule commande sur Amazon.com à partir du 7 septembre à 6 h 00 (heure du Pacifique) ; et (2) entrez le code promotionnel « APPLENOV » dans la case « Cartes-cadeaux et codes promotionnels » lorsque vous passez à la caisse. Le crédit promotionnel est valable jusqu’au 5 novembre 2021 et expire le 5 novembre 2021, à 23 h 59 (PT).

Mis à part la faute de frappe, il est indiqué que cet accord devait se terminer le 5 novembre. Nous pouvons toutefois confirmer qu’il fonctionne toujours au moment de la rédaction de cet article, le 30 novembre.

Pour faire court, profitez pendant que vous le pouvez et marquez-vous un 15 $ de crédit Amazon gratuit!

