Dernière crise énergétique : le Royaume-Uni déjoue les querelles internes de Bruxelles en concluant un accord énergétique avec la Norvège | Monde | Nouvelles

in

Le plus long câble électrique sous-marin au monde sous la mer du Nord construit par le Royaume-Uni et la Norvège a commencé ses opérations après avoir été mis en ligne plus tôt dans la journée. Le câble d’alimentation record atténuera, espérons-le, la crise énergétique actuelle dans le pays. Brexit La Grande-Bretagne a pu conclure l’accord sur les câbles électriques avec la Norvège au moment même où l’UE s’enfonce dans des querelles internes à propos de la flambée des factures d’énergie.

Le Royaume-Uni et la nation scandinave ont convenu de partager des sources d’énergie renouvelables au cours des prochaines années, via un « interconnexion » de 450 miles salué comme un « exploit d’ingénierie remarquable ».

L’opération arrive juste à temps, alors que des millions de Britanniques craignent d’énormes augmentations de leur facture énergétique suite à la flambée des prix de gros.

Dans un reportage sur les fjords norvégiens, Thomas Moore de Sky News a déclaré : « Les vallées escarpées de la Norvège et les précipitations abondantes sont parfaites pour l’hydroélectricité.

“D’énormes réservoirs produisent tellement d’énergie verte qu’une partie sera désormais exportée vers la Grande-Bretagne via un câble sous la mer du Nord – le plus long du monde.”

JUST IN: Pourquoi l’Espagne est sur le point de provoquer un cauchemar majeur pour l’UE

Il a poursuivi : « L’un des problèmes avec l’énergie verte est l’intermittence de l’approvisionnement.

“Parfois, le vent ne souffle pas et le soleil ne brille pas, mais l’hydroélectricité peut aider à combler le fossé.

« En substance, la Norvège pourrait être une batterie géante pour le Royaume-Uni.

“Le Royaume-Uni génère un quart de son énergie à partir du vent, mais un été inhabituellement calme et une flambée des prix du gaz ont obligé le National Grid à allumer une centrale électrique au charbon pour garder les lumières allumées.

Les Européens craignent un hiver rigoureux alors que les réserves de gaz naturel se tarissent et que les approvisionnements renouvelables luttent pour répondre à la demande.

Depuis le début de l’année, les prix de gros du gaz en Europe ont augmenté de 300 %.

Beaucoup accusent la Russie, qui a été accusée de limiter stratégiquement le flux de gaz vers l’Europe pour gagner un poids politique sur le bloc.

L’Espagne, la France et l’Italie ont toutes élaboré des mesures d’urgence pour aider leurs populations à faire face à l’augmentation de la facture énergétique.

Pendant ce temps, l’Espagne a appelé l’UE à agir, se plaignant que « les États membres ne devraient pas avoir besoin d’improviser des mesures ad hoc à chaque fois que les marchés fonctionnent mal ».