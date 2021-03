Dernière date de dépôt ITR: Dépêchez-vous! Ne manquez pas la dernière chance de produire votre déclaration de revenus pour AY 2020-21 aujourd’hui

Les experts fiscaux, cependant, recherchent toujours une prolongation du délai de dépôt des déclarations tardives pour l’exercice 2019-2020, en particulier pour les contribuables ayant des revenus transfrontaliers.

La date limite de production des RTI (déclarations de revenus) est le 31 mars: Si vous faites partie de ces contribuables qui n’ont pas produit leur déclaration de revenus tardive (RTI) pour AY 2020-21 ou FY 2019-20 pour une raison quelconque ou en raison de la pandémie, alors vous devez vous dépêcher car le 31 mars 2021 est le dernier. date pour le faire. Si vous ne produisez pas votre RTI tardif ou révisé à cette date, vous ne pourrez peut-être pas le faire à nouveau, à moins que le délai ne soit de nouveau prolongé par le Département de l’impôt sur le revenu.

Le service informatique a également exhorté les contribuables à produire leur déclaration à temps, en disant: «N’IGNOREZ PAS CELA! Si vous n’avez pas encore produit votre déclaration de revenus (RTI), c’est votre dernière chance de le faire. La dernière date de dépôt de votre RTI pour AY 2020-2021 est le 31 mars 2021. »

Outre les salariés, les hommes d’affaires et les professionnels sont également tenus de déposer leur RTI aujourd’hui. «Attention aux entreprises et aux professionnels. Si des impôts ont été déduits sur vos reçus / revenus, mais que vous n’avez pas produit votre déclaration de revenus (RTI), veuillez le faire au plus tôt », avait tweeté le service informatique quelques jours plus tôt.

Les experts fiscaux, cependant, recherchent toujours une prolongation du délai de dépôt des déclarations tardives pour l’exercice 2019-2020, en particulier pour les contribuables ayant des revenus transfrontaliers.

Aarti Raote, associé, Deloitte India, déclare: «La date limite pour le dépôt des déclarations de revenus tardives / la révision des déclarations de revenus pour l’exercice 2019-2020 est le 31 mars 2021. Le bureau des impôts avait repoussé la date limite initiale de dépôt de la déclaration de revenus à partir du 31 juillet. De 2020 au 10 janvier 2021. Cependant, aucune notification de prolongation du dépôt de déclarations tardives n’a été émise. »

«Étant donné que le monde est toujours sous la menace d’une pandémie, plusieurs contribuables, en particulier ceux qui ont des revenus transfrontaliers, ont du mal à rassembler toutes les informations pour produire des déclarations de revenus tardives. Par conséquent, cela aidera si une petite extension est accordée. Si l’individu n’a pas produit sa déclaration de revenus en Inde à ce jour, il peut ne pas être en mesure de produire la déclaration de revenus pour l’exercice 2019-20 », ajoute-t-elle.

