Dernière date pour le règlement complet et définitif des factures pour bénéficier du programme de forfait d’espèces spécial LTC étendu!

Le gouvernement a apporté une clarification concernant le règlement complet et définitif des factures dans le cadre du programme de paiement spécial LTC.

Les employés qui souhaitent bénéficier du programme de paiement spécial LTC peuvent désormais soumettre les factures avant le 31 mai. Auparavant, la soumission des factures ou des réclamations concernant le programme LTC devait être réglée par les ministères et départements au plus tard le 30 avril. 2021. Compte tenu de la situation existante en raison de la pandémie de Covid-19, le gouvernement a maintenant décidé que la soumission des réclamations de factures pourrait être acceptée et réglée par les ministères au plus tard le 31 mai 2021. Cependant, le paiement des achats devrait avoir été faite au plus tard à la date d’échéance, c’est-à-dire. 31 mars 2021.

Cette clarification concernant le règlement complet et définitif des factures ou des réclamations relatives au programme de forfaits d’espèces spéciales LTC aidera ceux qui profitent du programme mais ne sont pas en mesure de soumettre les factures à temps.

Le 12 octobre 2020, le gouvernement avait introduit l’équivalent du forfait spécial au lieu du tarif préférentiel de congé pour les employés du gouvernement central pendant le bloc 2018-21.

Le programme spécial de paiement en espèces à la place d’un LTC est de compenser et d’encourager la consommation des employés du gouvernement et les avantages peuvent être utilisés jusqu’au 31.03.2021. La circulaire du système de bons en espèces pour la SLD datée du 12.10.2020 prévoit une avance aux employés du gouvernement au lieu du tarif LTC et de l’encaissement des congés.

Le forfait spécial en espèces remplace les LTC en attente pour le bloc entre 2018 et 21 et les factures des biens et services achetés conformément au programme peuvent être au nom du conjoint ou de tout membre de la famille éligible au tarif LTC. Tout en profitant de l’offre, plusieurs factures sont acceptées.

L’achat doit avoir été effectué à partir de la date d’émission de la commande du programme de bons de caisse LTC datée du 12 octobre 2020 jusqu’au 31 mars 2021. L’achat doit être soumis à une TPS de 12% et plus et le paiement doit avoir été effectué en mode numérique. . Le remboursement est basé sur la production de factures avec le détail de la TPS.

