Dernière éclipse solaire de l’année : voici comment, quand et où regarder

Une éclipse solaire totale, ou disons, la dernière éclipse solaire de l’année, sera visible depuis l’Antarctique le 4 décembre. La NASA a confirmé que le phénomène cosmique sera également visible depuis quelques autres parties du monde. Des personnes d’Amérique du Sud, d’Afrique, d’Australie et de Nouvelle-Zélande pourront voir des phases partielles des éclipses, selon des rapports.

La NASA a également affiché une carte interactive mettant en évidence la trajectoire de l’éclipse solaire à la surface de la Terre. L’éclipse du 4 décembre ne sera cependant pas visible depuis l’Inde. L’éclipse solaire partielle sera vue par les observateurs du ciel le 25 octobre 2022.

Une éclipse solaire totale est un phénomène qui apparaît lorsque la Lune s’interpose entre la Terre et le Soleil. Le Soleil est environ quatre cents fois plus gros que la Lune et 400 fois plus éloigné. Le phénomène donne l’impression que le Soleil et la Lune ont une taille de disque similaire, provoquant ainsi l’éclipse. Cette éclipse solaire totale survient deux semaines après l’éclipse lunaire partielle survenue le 19 novembre.

En moyenne, une éclipse solaire se produit tous les 18 mois quelque part sur la Terre. Le phénomène cosmique ne dure cependant que quelques minutes. La durée de l’éclipse du 4 décembre serait de 1 heure et 43 minutes.

Horaires de l’éclipse solaire du 4 décembre

L’éclipse solaire complète commencera vers 7 h UTC. L’éclipse maximale sera vue à 7h33 et se terminera à 08h06. Pour l’heure indienne, l’éclipse commence à 12h30, culminera à 13h03 et se terminera à 13h36. L’éclipse solaire ne sera pas visible pour tout le monde en Inde. Il peut cependant être regardé en ligne. Timeanddate.com publiera un lien de diffusion en direct de l’éclipse. Vous pouvez visiter le site Web, cliquer sur le lien pour regarder l’événement en ligne le 4 décembre.

Éclipse solaire 2021 du 4 décembre : à faire et à ne pas faire

1- Ne regardez jamais directement une éclipse solaire à l’œil nu.

2- Il est déconseillé de regarder l’éclipse avec des lunettes de soleil ordinaires, des lunettes de soleil foncées ou des plaques à rayons X.

3- Utilisez des filtres solaires spéciaux, tels que des lunettes à éclipse ou des visionneuses solaires portables pour voir l’éclipse. Vous pouvez également utiliser du verre à souder à l’arc sombre pour voir l’éclipse.

4- Lors de l’utilisation de jumelles, de télescopes et d’appareils photo pour capturer l’éclipse, il est conseillé d’utiliser un filtre solaire protecteur sur l’objectif.

