Dernière évaluation – Joachim Löw assistera au prochain match du Bayern Munich avant l’annonce de l’équipe de l’EURO

Joachim Löw participera au prochain match de Bundesliga du Bayern Munich au SC Freiburg, qui sera la dernière journée avant que l’entraîneur de l’équipe nationale allemande annonce son équipe pour les championnats d’Europe.

Qu’est-ce que cela signifie pour Thomas Muller? Des rumeurs ont circulé sur son retour en équipe nationale, mais rien n’a été officiellement annoncé. Cependant, certaines histoires suggèrent que Muller est très proche de retrouver Low après près de deux ans d’absence du football national.

Dans une histoire récente d’ARD (via Abendzeitung), Joachim Low aurait déjà signalé à Muller qu’il compterait sur lui pour les Championnats d’Europe via un appel téléphonique. Low a ajouté: «Nous avons vérifié tout ce qui était possible et l’avons analysé à nouveau. Hummels et son collègue du BVB Marco Reus, qui n’a pas été considéré depuis octobre 2019, espèrent toujours une nomination aux Championnats d’Europe.

Joachim Low annoncera l’équipe de 26 joueurs mercredi prochain, et nous espérons tous revoir Muller dans l’équipe de l’équipe nationale, mais avec un peu de chance, d’autres noms familiers, tels que Hummels, Reus et Jerome Boateng.