Dernière excentricité de Floyd Mayweather : il donne beaucoup d’argent à sa petite amie

La légende de la boxe lui a envoyé un cadeau à la veille du combat contre Logan Paul

Floyd Mayweather offre à Anna Monroe des fleurs emballées dans de l’argent pour montrer son amour. AP / Anna Monroe

En pleine préparation du combat contre Logan Paul, Floyd Maywweather n’a pas oublié de montrer son amour pour Anna Monroe. Dans les derniers jours, la légende de la boxe lui a remis un bouquet de roses enveloppé dans un billet d’un dollar.

À travers une histoire publiée sur Instagram, Monroe a publié le cadeau excentrique de Mayweather. Et bien que les deux soient séparés, parce que ‘Money’ Il lui a demandé de s’éloigner pour se concentrer sur son retour à la boxe, les deux ont maintenu la relation.

De cette façon, Floyd en plus de montrer son côté romantique, s’est chargé de continuer à se vanter de sa fortune et de la l’excentricité qui la caractérise. Tout au long de sa cour avec Monroe, Mayweather a offert des articles luxueux et le tas de factures n’est qu’un échantillon.

le Le retour invaincu se fera dans un match d’exhibition contre Paul à Miami. Et bien que Logan ait préféré que ce combat compte pour le record professionnel, finalement le duel n’aura pas lieu selon ces règles.