Dernière famille royale: avertissement subtil d’Insider sur PLUS de chaos Megxit – liens finaux en danger | Royal | Nouvelles

Selon un initié, Meghan et Harry pourraient être prêts à enfin rompre les liens avec le cabinet, ce qui pourrait conduire à un nouveau chaos Megxit. Harry et Meghan ont pris plusieurs mesures pour se démêler de la famille royale dans leur quête de devenir plus indépendants et de commencer leur propre rétablissement mental de leur traumatisme personnel. En effet, le couple a maintenant déménagé en Californie et a signé des accords avec Spotify et Netflix pour devenir plus indépendants financièrement.

Harry et Meghan ont également commencé à s’ouvrir sur leur vie dans la famille royale alors qu’ils tentent de se nettoyer émotionnellement.

Telles ont été les retombées de leur départ de l’entreprise que le couple a confirmé leur séparation permanente de la famille royale plus tôt cette année.

Maintenant que leur rupture avec le cabinet est confirmée, Harry et Meghan ont utilisé les médias pour parler du traumatisme qu’ils ont subi tout au long de leur vie.

Dans deux entretiens avec Oprah Winfrey, Harry a raconté comment son père l’avait élevé et la perte de sa mère à un si jeune âge.

Afin d’aider à faire face au traumatisme de sa jeunesse, un initié a affirmé que Meghan avait présenté à Harry la «guérison ancestrale» pour faire face à son traumatisme.

On pense que cette nouvelle technique peut aider Harry à faire face à une partie de la douleur endurée en tant que sous-produit de la propre enfance de son père.

Ils ont déclaré au Mail Online: “Elle a dit avoir appris le traumatisme générationnel de sa mère qui a commencé à l’emmener aux services hebdomadaires d’Agapé International et remercie son fondateur Michael Beckwith de lui avoir enseigné la spiritualité.

“Meghan a dit qu’elle et Harry venaient d’une longue lignée de douleur et de souffrance, de générations de bagage génétique et qu’il leur appartenait maintenant de briser le cycle une fois pour toutes.”

L’expression «une fois pour toutes» fait allusion à une étape finale en cours de planification qui pourrait rompre complètement les liens avec la famille royale.

Mise à jour de 7 h 27: les initiés font allusion à la coupe finale de Megxit “un et pour tous”

Un initié a laissé entendre que le prince Harry et Meghan, la duchesse de Sussex se préparent à se couper complètement de la famille royale.

Bien qu’Harry ait fait une série de remarques à la bombe, l’initié a laissé entendre que le couple doit maintenant se «briser» du bagage génétique dont ils ont souffert.

Ils ont déclaré à Mail Online: «Elle a dit qu'elle avait appris le traumatisme générationnel de sa mère qui avait commencé à l'emmener aux services hebdomadaires d'Agapé International et remerciait son fondateur Michael Beckwith de lui avoir enseigné la spiritualité.

"Meghan a dit qu'elle et Harry venaient d'une longue lignée de douleur et de souffrance, de générations de bagage génétique et qu'il leur appartenait maintenant de briser le cycle une fois pour toutes."