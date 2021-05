Dernière famille royale: «Fuming» Charles et William «ne peuvent toujours pas enterrer la hache de guerre» avec Harry | Royal | Nouvelles

Le prince Harry n’a pas encore réconcilié avec sa famille, après les affirmations incendiaires que lui et sa femme Meghan Markle ont faites lors de leur entretien révélateur avec Oprah Winfrey. Un initié a affirmé que le prince Charles «fulminait» toujours à son fils pour avoir attaqué publiquement la famille royale. Le prince William n’est pas non plus prêt à pardonner à son frère, a déclaré la source.

Le prince Harry a parlé ouvertement de sa rupture avec son frère aîné lors de sa conversation avec Oprah, et a déclaré que leur relation était “spatiale” pour le moment.

Le duc de Sussex a également affirmé que sa famille était “piégée” par leurs devoirs royaux.

Harry a retrouvé sa famille pour la première fois en plus d’un an le mois dernier, pour les funérailles du prince Philip.

Bien que le duc ait été photographié en train de bavarder avec son frère aîné, un initié a affirmé que William n’était pas encore prêt à pardonner.

La source a déclaré à Us Weekly: “Harry a parlé à William pendant qu’il était au Royaume-Uni, donc à cet égard, ils ont fait des progrès.

“Mais ils n’ont certainement pas atteint le stade où tout est pardonné ni enterré la hache de guerre.”

La relation de Harry avec son père serait en pire état.

Une source a déclaré: “Malheureusement, Harry et Charles n’ont pas résolu leurs différends quand Harry est retourné au Royaume-Uni.

“Ils ont à peine communiqué. Il continue certainement à y avoir un énorme fossé entre les deux.

«Charles est toujours en colère contre Harry qui jette de l’ombre sur lui et la famille royale dans la grande interview et ne le laissera pas tomber.

“Mais pour être honnête, Harry n’est pas retourné en courant vers Charles pour lui demander pardon non plus.”

