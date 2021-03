Dernière famille royale: Harry «regardé» par la reine – craint qu’un nouvel emploi «se substitue à la marque royale» | Royal | Nouvelles

Harry a annoncé la semaine dernière qu’il avait décroché un nouveau poste de Chief Impact Officer au sein de la société d’entraîneurs américaine BetterUP. Il a déclaré dans un communiqué qu’il souhaitait « avoir un impact sur la vie des gens » tout en faisant la promotion d’une application de bien-être utilisée par les géants des entreprises comme Hilton, Facebook et la NASA. Cela survient un mois après que la reine ait dépouillé le duc et la duchesse de leurs titres après leur démission en tant que membres de la famille royale pour rechercher l’indépendance financière aux États-Unis.

Le rédacteur en chef du Daily Mirror, Russell Myers, a averti qu’Harry devra peut-être faire attention dans son nouveau rôle pour s’assurer que le palais ne le voit pas rompre leur accord Megxit en échangeant sur la marque royale.

S’exprimant dans l’édition de la semaine dernière du programme hebdomadaire de True Royalty TV The Royal Beat, il a déclaré: « Il y a l’argument selon lequel s’il est ‘le prince Harry, le duc de Sussex’ dans tous les documents publiés pour [the firm], est-ce un échange de la marque royale qu’ils ont dit qu’ils ne feraient pas pour défendre les valeurs de la reine?

« Donc c’est très discutable pour le moment. Les gens du Palais vont regarder cela de très, très près. »

Harry et Meghan ont annoncé pour la première fois qu’ils démissionnaient de leurs fonctions de membres de la famille royale de haut niveau l’année dernière, car ils voulaient rechercher l’indépendance financière aux États-Unis.

Depuis lors, ils ont également signé des accords avec Spotify et Netflix d’une valeur de plus de 100 millions de livres sterling.

Mise à jour de 7 h 51: William a admis qu’il « écrivait aux ministres » comme Charles alors que le duc était considéré comme un roi robuste

Malgré la forte réaction de Charles face à ses lettres, son fils aîné et héritier William semble avoir suivi ses traces.

S’adressant à l’ancien docteur en spin de Downing Street de Tony Blair pour le magazine GQ, Alastair Campbell, William a expliqué: «J’ai écrit aux ministres, mais uniquement pour les diriger vers des personnes que je pense qu’ils devraient voir.

«Un organisme de bienfaisance pourrait donc me demander si je peux aider quelqu’un et je peux l’aider à avoir accès aux membres du gouvernement.

«Il y a des questions qui m’intéressent et je suis heureux de mettre les gens en contact avec les ministres.»

Mise à jour de 7h45: Meghan Markle et le prince Harry continuent à « éclipser » d’autres événements royaux, selon un expert

En écrivant un commentaire pour news.com.au, Daniela Elser, experte royale et journaliste, a expliqué comment un modèle bizarre est apparu en relation avec la publication de nouvelles sur Harry et Meghan. Elle décrit comment les nouvelles sur le duc et la duchesse de Sussex sont généralement publiées le même jour ou juste avant ou après un autre événement royal, citant de nombreux exemples des deux dernières années.

«Si vous regardez de plus près, il y a un modèle», écrit Mme Elser.

Le dernier exemple concerne la princesse Eugénie, qui a présenté son fils le 23 mars, le jour même où le Wall Street Journal a annoncé que le prince Harry avait trouvé un emploi.

Mme Elser a poursuivi: «Nous pourrions mettre tout cela à la hauteur d’une malheureuse coïncidence si ce n’est du fait que ce n’est pas la première fois qu’une annonce de Sussex a par inadvertance volé une partie du tonnerre de la pauvre vieille Eugénie.

Dans la biographie des Sussex, Finding Freedom, de Carolyn Durand et Omid Scobie, il a été noté que cette décision « ne s’est pas particulièrement bien déroulée avec Eugénie, qui, selon une source, a déclaré à des amis qu’elle estimait que le couple aurait dû attendre pour partager la nouvelle. »