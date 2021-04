Dernière famille royale: la reine a «repoussé» la tentative de restreindre le «statut royal» à la famille proche | Royal | Nouvelles

La reine a annoncé l’année dernière une «nouvelle entreprise» composée de huit membres seniors de la famille royale, qui assisteront à des événements et représenteront la monarchie en petit nombre à partir de l’année prochaine. La formation était composée du duc et de la duchesse de Cambridge, du prince Charles et de son épouse Camilla, de la duchesse de Cornouailles, du prince Edward et de Sophie, de la comtesse de Wessex et de la princesse Anne. L’annonce est intervenue quelques mois seulement après que le duc et la duchesse de Sussex ont démissionné de leurs fonctions de membres de la famille royale pour demander l’indépendance aux États-Unis.

Cependant, le biographe royal Matthew Dennison a déclaré que la reine n’était pas fan de la «rationalisation» de la famille royale pendant ses 69 ans de règne.

Il a écrit dans le Telegraph: «L’attachement et l’affection de la reine à ses cousins ​​les plus proches ont été clairs tout au long de son règne.

« Elle a toujours résisté aux appels visant à rationaliser la famille royale élargie et a rejeté les suggestions selon lesquelles le statut d’Altesse Royale – et les privilèges qui lui sont associés – soit confiné à des membres de la famille plus immédiate. »

L’expert royal Emily Andrews a déclaré que cette approche était différente des plans de Charles pour un allégement lorsqu’il deviendra roi.

Elle a déclaré: «Je pense que Charles voit l’avenir de la monarchie britannique de la même manière que certaines des monarchies européennes.

« Nous avons vu cela dans les apparitions au balcon. Nous avons vu la reine avec le prince Charles et Camilla, et son fils et leurs conjoints. »

Cela survient alors que la famille royale a récemment été mêlée au racisme avec Meghan Markle et le prince Harry à propos des projets de la reine de réduire la monarchie et de rapprocher les membres les plus âgés de son cercle.

Le duc et la duchesse de Sussex ont récemment déclaré qu’ils avaient démissionné en tant que membres de la famille royale en partie parce que leur fils Archie n’avait pas reçu de titre à sa naissance.

Meghan a déclaré qu’il y avait eu une conversation entre un membre non spécifié de la famille royale et le prince Harry sur la couleur sombre de la peau d’Archie Windsor alors à naître.

Harry a ajouté lors de leur interview à la bombe avec Oprah: « Cette conversation, je ne vais jamais la partager. A l’époque c’était gênant, j’étais un peu choqué. »

La famille royale a répondu dans un communiqué: «Toute la famille est attristée d’apprendre à quel point ces dernières années ont été difficiles pour Harry et Meghan.

«Les questions soulevées, en particulier celle de la race, sont préoccupantes.

SUIVEZ NOS MISES À JOUR EN DIRECT ICI:

Mise à jour de 8h14: les jeunes Britanniques veulent que Harry soit le roi de Charles après la fin du règne de la reine, selon un sondage

Les jeunes Britanniques estiment que le duc de Sussex devrait prendre le trône à la mort de la reine malgré la controverse qu’il a provoquée à l’égard de la famille royale. Une enquête menée sur le Daily Mirror via Deltapoll a reçu une réponse de 1590 personnes de tout le pays, dont beaucoup étaient en faveur de Harry plutôt que de son frère le prince William et de son père, le prince Charles.

Les sondeurs ont été principalement classés en deux grands groupes: les milléniaux âgés de 24 à 40 ans et les baby-boomers âgés de 57 à 75 ans.

Selon les résultats du sondage, 23% des milléniaux ont choisi le prince Harry pour être le prochain monarque sur William et Charles.

Seuls 5% des baby-boomers étaient en faveur d’Harry sur le trône.

Harry a battu son frère William de 23 à 22% parmi les 18 à 24 ans qui ont participé au sondage.

Mise à jour de 8 h 09: Kate Middleton qualifiée de « puissance silencieuse » derrière le prince William – « Garde tout ensemble »

Kate et sa belle-mère décédée sont souvent comparées à la manière dont elles ont exercé leurs fonctions royales. Selon un expert royal, les deux femmes ont des moyens similaires de transmettre leurs idées à travers leur langage corporel.

Le biographe royal Andrew Morton a souligné la récente visite surprise de Kate à la veillée de Sarah Everard dans le sud de Londres, le mois dernier, comme un exemple de la façon dont la femme du prince William ressemble à Dia.

Il a expliqué que ces apparitions calmes étaient également typiques de la princesse de Galles, les deux femmes prouvant qu ‘«un geste vaut mille mots».

Il a dit à OK!: «Cela montre que Kate est quelqu’un qui n’a pas à s’exprimer.

«Elle fait ce que Diana faisait autrefois, c’est-à-dire laisser son langage corporel raconter l’histoire.