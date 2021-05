Dernière famille royale: la reine est «profondément bouleversée» alors qu’elle prend les attaques de Harry «très personnellement» | Royal | Nouvelles

Il est entendu que le monarque est préoccupé par le fait que le prince Harry parle de sa vie dans la famille royale avant de déménager aux États-Unis en public. Dans les trois premiers épisodes de The Me You Can’t See d’Apple TV, le prince Harry a évoqué des souvenirs traumatisants de son enfance, notamment le moment où il a été photographié avec son frère, son père, son oncle et son grand-père marchant derrière le cercueil de Diana lors de ses funérailles.

La série se concentre sur la santé mentale, Harry expliquant à Winfrey que le traumatisme de la perte lui a causé de l’anxiété et de graves crises de panique entre 28 et 32 ​​ans.

Au cours de l’émission, le duc a également accusé la famille royale de «négligence totale» lorsque sa femme Meghan se sentait suicidaire au milieu de harcèlement sur les réseaux sociaux.

Harry a dit qu’il avait honte que la situation soit devenue «si mauvaise» et qu’il soupçonnait également que la famille royale n’aurait pas été en mesure de l’aider.

Cet abandon présumé était l’une des “principales raisons” pour lesquelles le couple a quitté le Royaume-Uni, a déclaré Harry.

Le duc a également désigné son père, le prince de Galles, pour s’attendre à ce qu’il subisse les pressions de la vie royale.

Il a ajouté: “Certainement maintenant je ne serai plus jamais intimidé dans le silence.”

En réponse aux allégations, une source royale a déclaré dimanche au Mail: «La grand-mère de Harry a pris cela très personnellement et est profondément bouleversée par ce que Harry a dit, en particulier, ses commentaires sur la parentalité de Charles et suggérant que son père ne sait pas mieux à cause de il a été élevé.

«Cela a été une période très bouleversante.»

Mise à jour de 8h: Martin Bashir “n’a jamais voulu nuire” à la princesse Diana

Martin Bashir a déclaré qu’il “n’a jamais voulu nuire” à Diana, princesse de Galles, avec l’interview de Panorama, ajoutant: “Je ne crois pas que nous l’ayons fait.”

La réputation du journaliste est en lambeaux à la suite du rapport de Lord Dyson selon lequel il a utilisé un «comportement trompeur» pour décrocher son interview exclusive mondiale en 1995.

S’adressant au Sunday Times, Bashir a affirmé que Diana n’était jamais mécontente du contenu de l’interview et a déclaré qu’ils continuaient à être amis après l’émission, la princesse rendant même visite à sa femme Deborah à l’hôpital St George de Tooting, dans le sud de Londres, le jour même. Deborah a donné naissance au troisième enfant du couple, Eliza.