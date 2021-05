Dernière famille royale: la reine fera une annonce à la nation aujourd’hui – la tradition royale brisée | Royal | Nouvelles

Cet après-midi, Sa Majesté prononcera son discours devant la nation mais, en raison des restrictions relatives aux coronavirus, plusieurs traditions ne seront pas suivies. Habituellement, la reine annoncerait le plan du gouvernement pour l’année dans une chambre bondée de la Chambre des lords, mais aujourd’hui, seules 74 personnes seront autorisées à regarder. Seuls 34 députés supplémentaires verront le discours de la Royal Gallery aujourd’hui.

Dans une nouvelle rupture avec la tradition, les militaires ne seront pas présents pour former une garde d’honneur pour Queen aujourd’hui.

En effet, il n’y aura pas non plus de calèche et Sa Majesté se rendra à la place dans la chambre de l’État Bentley.

Dans la salle, toutes les personnes présentes devront porter un masque et produire un test négatif avant la cérémonie.

Le secrétaire à la Justice, Robert Buckland, ne passera pas non plus le discours à la reine pour qu’elle le lise ensuite.

Dans son rôle de Lord High Chancellor, il placera plutôt le discours sur une table pour que la reine le reprenne.

L’heure exacte du discours de cet après-midi est inconnue, mais on pense que Sa Majesté annoncera une législation sur la réforme de la protection sociale et le NHS.

Un projet de loi controversé sur la police, la criminalité, la détermination de la peine et les tribunaux doit également être présenté à la suite des manifestations «Kill the Bill».

On s’attend à ce que Boris Johnson ait inclus une législation visant à supprimer les parlements à durée déterminée, ce qui rétablit le pouvoir du Premier ministre de convoquer des élections anticipées.

